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Sahur yapmanın fazileti nedir? Diyanet'e göre sahur yemeğinin dindeki önemi

#Sahur#Sahur Yemeği#Sahur Yapmanın Fazileti
Sahur yapmanın fazileti nedir Diyanete göre sahur yemeğinin dindeki önemi

Ramazan ayında oruca niyetlenmeden önce sahur yapıldığı gibi, bir kısım da iftar ve sahur vakti arasındaki zaman diliminin azlığı nedeniyle akşamdan niyetlenebiliyor. Peki, sahur yapmanın fazileti nedir? Diyanet'e göre sahur yemeğinin dindeki önemi...

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En az iftar sofraları kadar sahur yemeği de aile bireylerini bir araya getirmek için iyi bir vesiledir. İşte, Diyanet bilgileri ile sahur yemeğinin dindeki fazileti ve önemi...

SAHUR YAPMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde verilen bilgilere göre; sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

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Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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#Sahur#Sahur Yemeği#Sahur Yapmanın Fazileti

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