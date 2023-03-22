Sahur ve İftar saatleri: İlk sahur saat kaçta yapılacak? Ramazan hangi gün başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2023 Ramazan İmsakiyesi

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Bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Ramazan ayı hilali ilk kez 22 Mart 2023 Çarşamba günü Greenwich saatiyle 07:06’da Büyük Okyanus’tan itibaren görülecektir. Dünya’nın birçok yerinde ve ülkemizdeki tüm şehirlerde hava şartları uygun olduğu takdirde 22 Mart 2023 Çarşamba günü güneş battıktan sonra hilal görülebilecektir. Örneğin Ankara’da güneş saat 19:02’de ve ay saat 20:00’da batacaktır ve ay batmadan önce hilal gözlemi yapılabilecektir. Bu yıl Ramazan Bayramı ise 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacaktır. Şevval ayı hilali ilk kez 20 Nisan 2023 Perşembe günü Greenwich saatiyle 19:19’da Avrupa ve Afrika kıtalarının batısından itibaren görülecektir. Hilal Amerika kıtasından da görülebilecek ancak ülkemizden görülemeyecektir.

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Kur’an-ı Kerim’de Güneş ve Ay’ın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü de kılındığı (En’âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36) Ay’ın, yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) belirtilmektedir.

Fakihlerin çoğunluğuna göre; kamerî aylar, ayın güneş battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir yerinden hilal hâlinde çıplak gözle görülmesi veya görebilecek hâlde mevcut olmasıyla başlar (Buhârî, Savm, 5). Günümüzde Ay’ın hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda hesaplamalar, hilalin dünyanın neresinde olursa olsun görüleceği dikkate alınarak yapılmakta ve takvimler hilalin görülebilirlik esasına göre düzenlenmekte; dolayısıyla dini günler de buna göre belirlenmektedir. Bazı İslam ülkeleri ise, kamerî aybaşlarının tespitinde ihtilâf-ı metâli’a itibar etmekte yani hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini dikkate almaktadırlar. İslam âleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür ictihat farklılığından doğan farklı uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez.

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2016 yılında yapılan Hicri takvim Birliği Kongresi, önceki kongrelerin ve fıkıh akademilerinin kararlarını teyit etmiştir. Bu bağlamda 1966 Mecmeu’l-Buhusi’l-İlmiyye, 1973 Kuveyt, 1978 İstanbul Kongreleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Mecmeu’l-Fıkhi’l-İslami (Fıkıh Akademisi), 2009 yılında el-Meclisü’l-Urubbi li’l-ifta ve’l-Buhus (Avrupa fetva ve araştırma Meclisi), 2012 yılında Rabıta Fıkıh Akademisi’nin kabul ettiği temel ilke ve ölçütler teyit edilmiştir. Bunların arasında en önemlileri şunlardır. Kameri ayın başlangıcını tespitteki temel ilke, ister çıplak gözle olsun ister modern astronomik aletlere bağlı gözlemle olsun, hilalin görülmesidir. İhtilaf-ı metâliye (yani hilalin farklı zamanlarda farklı yerlerde görülmesine) itibar edilmez. (Bir yerde görüldüğü zaman diğer yerlerde de görülmüş kabul edilir.)

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Dolayısıyla 1978 yılında İstanbul kriterlerine göre, Ay’ın hilal olarak görülebilmesi için; içtima pozisyonundan en az 8º ayrılması, Güneş battığı anda en az 5º ufkun üstünde olmasının gerekli olduğu görüşü benimsenmiştir. Bu kriterlerden bir tanesi gerçekleşmez ise çıplak gözle ilk gün hilali görülemez.

1444 Ramazan Hilali için, 21 Mart 2023 Salı günü Greenwich saatiyle 17:23´de İÇTİMÂ, 22 Mart 2023 Çarşamba günü Greenwich saatiyle 07:06´da RU´YET olacak ve hilal ilk defa Büyük Okyanustan itibaren görülmeye başlayacaktır.

SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

İSTANBUL SAHUR SAATİ: 05:31

ADANA SAHUR SAATİ: 05:12

GAZİANTEP SAHUR SAATİ: 05:03

BURSA SAHUR SAATİ: 05:32

İZMİR SAHUR SAATİ: 05:42

DİYARBAKIR SAHUR SAATİ: 04:51



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İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ



