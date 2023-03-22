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Sahur ve İftar saatleri: İlk sahur saat kaçta yapılacak? Ramazan hangi gün başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2023 Ramazan İmsakiyesi

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#Ramazan#Ramazan İmsakiyesi#İstanbul Sahur
Sahur ve İftar saatleri: İlk sahur saat kaçta yapılacak Ramazan hangi gün başlıyor İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2023 Ramazan İmsakiyesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 12:39

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il 2023 ramazan imsakiye takvimi de açıklandı. Oruç tutacak vatandaşlar illerindeki sahur ve iftar saatlerini yayınlanan imsakiye bilgilerinden öğrenebilecekler. İlk imsak (23 Mart Çarşamba gecesini Perşembe'ye bağlayan gece) saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak. Ramazan bu yıl 29 gün olacak.

İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizde iftar, sahur vakitleri ve 2023 Ramazan İmsakiyesi

İstanbul'da ilk sahur 23 Mart 05:31'de yapılırken, iftar 19:25'te açılacak

Ankara'da ilk sahur 23 Mart 05:17'de yapılırken, iftar 19:10'da açılacak

İzmir'de ilk sahur 23 Mart 05:42'de yapılırken, iftar 19:32'de açılacak

Gaziantep'de ilk sahur 23 Mart 05:03'de yapılırken, iftar 18:51'de açılacak

Edirne'de ilk sahur 23 Mart 05:40'da yapılırken, iftar 19:35'de açılacak

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Bu yıl Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Ramazan ayı hilali ilk kez 22 Mart 2023 Çarşamba günü Greenwich saatiyle 07:06’da Büyük Okyanus’tan itibaren görülecektir. Dünya’nın birçok yerinde ve ülkemizdeki tüm şehirlerde hava şartları uygun olduğu takdirde 22 Mart 2023 Çarşamba günü güneş battıktan sonra hilal görülebilecektir. Örneğin Ankara’da güneş saat 19:02’de ve ay saat 20:00’da batacaktır ve ay batmadan önce hilal gözlemi yapılabilecektir. Bu yıl Ramazan Bayramı ise 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacaktır. Şevval ayı hilali ilk kez 20 Nisan 2023 Perşembe günü Greenwich saatiyle 19:19’da Avrupa ve Afrika kıtalarının batısından itibaren görülecektir. Hilal Amerika kıtasından da görülebilecek ancak ülkemizden görülemeyecektir.

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Kur’an-ı Kerim’de Güneş ve Ay’ın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü de kılındığı (En’âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36) Ay’ın, yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) belirtilmektedir.

Fakihlerin çoğunluğuna göre; kamerî aylar, ayın güneş battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir yerinden hilal hâlinde çıplak gözle görülmesi veya görebilecek hâlde mevcut olmasıyla başlar (Buhârî, Savm, 5). Günümüzde Ay’ın hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda hesaplamalar, hilalin dünyanın neresinde olursa olsun görüleceği dikkate alınarak yapılmakta ve takvimler hilalin görülebilirlik esasına göre düzenlenmekte; dolayısıyla dini günler de buna göre belirlenmektedir. Bazı İslam ülkeleri ise, kamerî aybaşlarının tespitinde ihtilâf-ı metâli’a itibar etmekte yani hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini dikkate almaktadırlar. İslam âleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür ictihat farklılığından doğan farklı uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez.

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2016 yılında yapılan Hicri takvim Birliği Kongresi, önceki kongrelerin ve fıkıh akademilerinin kararlarını teyit etmiştir. Bu bağlamda 1966 Mecmeu’l-Buhusi’l-İlmiyye, 1973 Kuveyt, 1978 İstanbul Kongreleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Mecmeu’l-Fıkhi’l-İslami (Fıkıh Akademisi), 2009 yılında el-Meclisü’l-Urubbi li’l-ifta ve’l-Buhus (Avrupa fetva ve araştırma Meclisi), 2012 yılında Rabıta Fıkıh Akademisi’nin kabul ettiği temel ilke ve ölçütler teyit edilmiştir. Bunların arasında en önemlileri şunlardır. Kameri ayın başlangıcını tespitteki temel ilke, ister çıplak gözle olsun ister modern astronomik aletlere bağlı gözlemle olsun, hilalin görülmesidir. İhtilaf-ı metâliye (yani hilalin farklı zamanlarda farklı yerlerde görülmesine) itibar edilmez. (Bir yerde görüldüğü zaman diğer yerlerde de görülmüş kabul edilir.)

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Dolayısıyla 1978 yılında İstanbul kriterlerine göre, Ay’ın hilal olarak görülebilmesi için; içtima pozisyonundan en az 8º ayrılması, Güneş battığı anda en az 5º ufkun üstünde olmasının gerekli olduğu görüşü benimsenmiştir. Bu kriterlerden bir tanesi gerçekleşmez ise çıplak gözle ilk gün hilali görülemez.

1444 Ramazan Hilali için, 21 Mart 2023 Salı günü Greenwich saatiyle 17:23´de İÇTİMÂ, 22 Mart 2023 Çarşamba günü Greenwich saatiyle 07:06´da RU´YET olacak ve hilal ilk defa Büyük Okyanustan itibaren görülmeye başlayacaktır.

SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

İSTANBUL SAHUR SAATİ: 05:31
ADANA SAHUR SAATİ: 05:12
GAZİANTEP SAHUR SAATİ: 05:03
BURSA SAHUR SAATİ: 05:32
İZMİR SAHUR SAATİ: 05:42
DİYARBAKIR SAHUR SAATİ: 04:51

İL İL 2023 RAMAZAN İMSAKİYESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Sahur ve İftar saatleri: İlk sahur saat kaçta yapılacak Ramazan hangi gün başlıyor İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2023 Ramazan İmsakiyesi

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