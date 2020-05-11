Sahabe Nedir Ve Ne Demek? Sahabe Kime Denir?

Sahabe Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçadan gelerek Türkçeye yerleşmiş şekilde gündelik yaşamda kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Genelde ‘dostlar’ veya ‘arkadaşlar’ şeklinde çoğul anlamı üzerinden ifade edilmektedir. Bu anlamı üzerinden gündelik yaşamda çok olmasa bile kullanırken, aynı zamanda İslami açıdan da anlam ifade etmektedir.

Sahabe Nedir ve Ne Demek?

Sahabe kelime anlamı itibariyle dostlar veya arkadaşlar şeklinde öne çıkıyor. Aynı zamanda Hz. Peygamber (S.A.V.) peygamberliği sırasında onu gören ve onunla konuşup görüşen kişi olarak da dile getirilmektedir. Bu sebepten dolayı İslami açıdan çok daha önemli bir anlam ifade ettiği söylenebilir. Diğer taraftan Hz. peygamberi (S.A.V.) görmesiyle beraber aynı zamanda ona iman eden ve Müslüman olarak ölen kişiler için sahabe denilmektedir.

Diğer taraftan sahabe olabilmek için belli başlı bazı şartları yerine getirmek gerektiği de unutulmamalıdır. Bu şartlar içerisinde;

- Hz. Peygamber (S.A.V.) ile görüşmek,

- Onunla sohbet etmek,

- Müslüman olarak ölmek,

- O’na iman etmek,

Bu ifadeler üzerinden kriterleri taşıyan kişilere geçmişten günümüze sahabe denmektedir. Her ne kadar halk arasında yanlış bir anlama tabii olsa dahi, gerçek anlamı bu kriterlere sahip olan insanlar için dile getirildiğini söylemek mümkün.

Sahabe Kime Denir?

Sahabe genel anlamıyla Hz. Peygamber (S.A.V.) ile konuşan ve ona iman ederek Müslüman olan kişiler için söylenen bir terimdir. Bu terim için mutlaka gerekli kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Eski dönemden günümüze kadar ulaşmış pek çok farklı sahabenin olduğunu söylemek mümkün. Tabii sahabe olmak için gereken en önemli şartlardan biri Müslüman olmak ve Müslüman olarak ölmektir. Sonradan Müslümanlıktan çıkan kişiler sahabe sayılmaz. Her ne kadar kafirken Hz. peygamberi (S.A.V.) kişi görmüş olsa dahi, eğer Müslüman olmamış ise sahabe olamaz.