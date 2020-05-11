Şafilik Mezhebi Nedir? Kurucusu Kimdir? Şafi Mezhebinin Özellikleri

Ülkemizde şafilik mezhebine bağlı kişilerin sayısı da fazladır. Şafilik mezhebi son haftalarda en çok araştırılan bilgidir.

Şafilik Mezhebi Nedir?

Şafilik mezhebi adını İmam Şafiden almıştır. İmam Şafi önemli bir İslam alimlerinden biridir. Şafi mezhebine uyanlara Şafi denilmektedir. Şafilik İslam'ın dört büyük mezheplerinden biridir. İmam Şafi'nin şeri delillerden gösterdiği yola Şafilik mezhebi denilmektedir. Şafilik mezhebi Türkiye'nin Güney Doğu bölgesinde oldukça yaygındır. Ayrıca Asya kıtasında ki Müslüman ülkelerde de yaygın olduğu gibi Doğu Afrika bölgesinde de Şafilik mezhebi oldukça yaygındır. Şafi mezhebi delil olarak kitap sünnet ve kıyasa dayanmaktadır. Şafilik mezhebinde birçok ünlü alim bulunmaktadır. Bu alimlerin Şafilik mezhebi için yazmış olduğu eserler de mevcuttur. Şafilik mezhebinin alimleri;

- İmam Nesai

- İmam Nevevi

- Gazali

- İmam-Suyuti

- Abdülmelik bin Abdullah

- Eşari

- Kaffal-ı Kebir

Kurucusu Kimdir?

Şafilik mezhebinin kurucusu İmam Şafi'dir. İmam Şafi 767 yılında Gazze'de doğmuş bir İslam alimidir. İmam Malik gibi İslam alimlerinden bizzat ders aldı. Mutavva dersleri alan İmam Şafi pek çok hadis rivayet etmiştir. İmam Şafi İmam Muhammed'den fıkıh dersleri aldı. Bağdat’ta bir süre yaşadıktan sonra Mekke şehrine hicret etti. Mekke'de yaklaşık olarak 9 yıl ders verdi talebe yetiştirdi. İmam Şafi Mekke'de dokuz yıl kaldıktan sonra tekrar Bağdat'a döndü. Burada öğrenmiş olduğu fıkıh dersleri kendi anlayışını geliştirdi.

İmam Şafi Mısır'da da fıkıh dersleri vermeye başladı. Mısır'da pek çok talebe yetiştirdi. İmam Şafi Mısır'da geçirmiş olduğu süre zarfı boyunca pek çok kişinin düşüncesini etkiledi. Daha sonra hicri takvime göre 820 yılında Mısır'da vefat etti.

Şafi Mezhebinin Özellikleri

- Namaz'da Fatiha suresini okurken her Fatiha suresinden önce mutlaka besmele çekilir.

- Namazı bozan işlerden kaçınmak. Namazı bozan işler yemek yemek, bir şey içmek ve konuşmak

- Abdest aldıktan sonra tenin karşı cins ile temas etmesi abdesti bozar. Yeniden abdest alınması gerekir.

- Abdestli iken kedi köpek vb hayvanlara dokunmak, sevmek temasta bulunmak abdesti bozar.

- Namaz kılabilmek için akıl sahibi olmak gerekir.

- Erkeklerin gümüş, altın gibi takılar kullanmaları haramdır. Aynı şekilde kadınların da gümüş, altın takı gibi takmaları haram kabul edilir.

- Altın veya gümüş kullanılacaksa üstü bakır ile kaplanması gerekir. Bu şekilde kullanılması caiz olur. Ayrıca kullanılan bu takıların mutlaka zekatı verilmesi gerekir.

- Erkeklerin ipek kumaşı ile giysi giymesi haramdır.

- Kafir birinin evinden yemek yemek, kaşık, çatal ve tabak gibi gereçlerini kullanmak mekruh sayılır.

- Vücudun herhangi bir yerine dövme yaptırmak kesinlikle haramdır.

- Erkeklerin kadınlara benzemesi, kadın gibi yürümesi ve kadın elbiseleri giymesi haramdır.

- Kadınların erkeklere benzemesi erkek kıyafetleri giymesi, erkek gibi davranmaları haramdır.

- Yemeği sağ elle yemek ve yemek yemeden önce mutlaka besmele çekilmesi gerekir.

- Peruk takmak haramdır.

- Sadece geviş getiren hayvanların eti helaldir.

- Alkollü içecekleri tüketmek haram kabul edilir. Alkolün miktarının az ya da çok olmasının bir önemi yoktur.

- Ehli kitap sahibi olan Hristiyan ve Yahudilerin kesmiş olduğu etlerin yenmesi caizdir.