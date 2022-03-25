Saç boyamak orucu bozar mı, orucu bozan durumlar nelerdir? Diyanet bilgisi

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Ramazan ayına kısa bir süre kala orucu bozan durumlar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle kadınlar için önemli olan saç boyamanın oruç üzerindeki etkisi ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, oruçluyken saç boyanır mı, saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet açıklamasıyla detaylar haberimizde...

SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.