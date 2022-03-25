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Ruj sürmek ve makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

#Ruj Sürmek Orucu Bozar Mı#Makyaj Yapmak Orucu Bozar Mı#Diyanet
Ruj sürmek ve makyaj yapmak orucu bozar mı Diyanet açıkladı

Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Bunun içerisine ruj sürmek ve makyaj yapmak da giriyor. Peki, Diyanet'e ruj sürmek, makyaj yapmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

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Ramazan ayına kısa bir süre kala orucu bozan şeyler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kadınların vazgeçilmezi ruj sürmek ve makyaj yapmak da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. PEki, ruj sürmek, makyaj yapmak orucu bozar mı, oruçluyken ruj sürülür mü? Diyanet açıkladı...

RUJ SÜRMEK VE MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. 

Ancak dudağa sürülen ruj, yalanarak ağızdan içeri girip tadı mideye ulaşırsa orucu bozar. Aksi takdirde bozmaz.

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

 

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