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RİZE VE ARTVİN İFTAR SAATİ: İmsakiye 2022 Artvin ve Rize iftar saat kaçta?

#Rize#Artvin#Ramazan
RİZE VE ARTVİN İFTAR SAATİ: İmsakiye 2022 Artvin ve Rize iftar saat kaçta

Rize ve Artvin iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Rize iftar saatleri ve Artvin iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ikinci sahurlarını gerçekleştiren Müslümanlar için Rize ve Artvin iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Artvin ve Rize için iftar saatleri bilgileri

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Rize ve Artvin iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Artvin'de bugün iftar saat 19.09'da yapılacak. Rize'de ise iftar saati 18.52 olacak. İşte Rize ve Artvin'de iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Artvin ve Rize imsakiye bilgileri

RİZE İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Rize'de İftar Saati bu akşam 18:52'de

RİZE SAHUR SAAT KAÇTA?

Rize sahur vakti: 04:22

RİZE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Rize'de bu akşam teravih namazı saat 20:14’de kılınacak.

RİZE İMSAKİYE 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:2618:5020:12*
203.04.202204:2418:5120:13
304.04.202204:2218:5220:14
405.04.202204:2018:5320:16
506.04.202204:1818:5420:17
607.04.202204:1618:5520:18
708.04.202204:1418:5620:20
809.04.202204:1218:5720:21
910.04.202204:1018:5920:22
1011.04.202204:0919:0020:24

ARTVİN İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Artvin'de İftar Saati bu akşam 18:47

ARTVİN SAHUR SAAT KAÇTA?

Artvin sahur vakti: 04:16

ARTVİN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

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Artvin'de bu akşam teravih namazı saat 20:10’da kılınacak.

ARTVİN İMSAKİYE 2022 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:2018:4520:07*
203.04.202204:1818:4620:08
304.04.202204:1618:4720:10
405.04.202204:1418:4820:11
506.04.202204:1218:4920:12
607.04.202204:1118:5020:14
708.04.202204:0918:5120:15
809.04.202204:0718:5220:16
910.04.202204:0518:5320:18
1011.04.202204:0318:5520:19

 

 

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