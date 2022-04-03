Regl orucu bozar mı? Adet olunca oruç bozulur mu?

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Adet dönemlerinde pek çok kadın hangi ibadetleri gerçekleştirebilecekleri konusunda yanıtlar arıyorlar. Ramazan ayıyla birlikte oruç tutmaya hazırlanan vatandaşlar, adet oldukları takdirde oruca devam edip etmeme konusunda tereddüt yaşayabilirler. Din İşleri Yüksek Kurulu, soruları yanıtladığı resmi sitesinde, "Adetliyken oruç tutulur mu" konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar...

ADETLİYKEN (REGL OLUNCA) ORUÇ TUTULUR MU?

Din işleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

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Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).