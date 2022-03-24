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Regl iken (Adetliyken) oruç tutulur mu? Diyanet yanıtladı!

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Regl iken (Adetliyken) oruç tutulur mu Diyanet yanıtladı

Ramazan ayında orucu bozan durumlar araştırılmaya devam ediyor. Özellikle regl iken oruç tutmak konusu kadınların sıklıkla yanıtını aradığı konular arasında yer alıyor. Peki, adetliyken oruç tutulur mu? İşte Diyanet açıklaması...

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Regl dönemi Ramazan ayına denk gelecek olan kadınlar, oruç tutup tutamayacaklarını sorguluyor. Diyanet resmi sitesinde,"Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl iken oruç tutulur mu?" sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

ADETLİYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Din işleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118).

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Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

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