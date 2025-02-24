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Ramazan'ın ilk günü oruç tutunca hepsini tutmak gerekir mi? Sonraki günlerde oruç tutmaktan vazgeçilirse ne gerekir? Diyanet bilgisi

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#Ramazan#Oruç#Diyanet
Ramazanın ilk günü oruç tutunca hepsini tutmak gerekir mi Sonraki günlerde oruç tutmaktan vazgeçilirse ne gerekir Diyanet bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 14:03

Ramazan'ın ilk günü oruç tutunca hepsini tutmak gerekir mi sorusu, ibadetlerine başlayan ancak çeşitli sebeplerle devamını getirme konusunda kararlılığı bulunmayan vatandaşların araştırdığı konu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen sorunun cevabını verdi. Peki, Ramazan'ın ilk günü oruç tutunca hepsini tutmak gerekir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Ramazan'ın ilk günü oruç tutunca hepsini tutmak gerekir mi? Sonraki günlerde oruç tutmaktan vazgeçilirse ne gerekir? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, o konuda verilen yanıt

 

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ ORUÇ TUTUNCA HEPSİNİ TUTMAK GEREKİR Mİ? 

Ramazan ayında her günün orucu başlı başına müstakil bir ibadettir. Bundan dolayı her gün için oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Dolayısıyla bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz.

Bu itibarla Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır.

Ancak Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günah olup, kazasıyla birlikte tövbe etmek de gerekir. Ayrıca Ramazan’dan sonra tutulan oruç, Ramazan’da tutulan orucun sevabını karşılamaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/403). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan’da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38 [2396]; bkz. Buhârî, Savm, 29).

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#Ramazan#Oruç#Diyanet

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