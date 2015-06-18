Ramazan'da sıkılaşma ve formda

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Her yıl, ramazan ayında oruç ve sporu nasıl birarada götürürüm sorusu düzenli egzersizi hayatının bir parçası yapan herkesin aklna gelir.



Bu egzersizleri evinizde, ramazan ayı süresince, evde hiç bir ekipmana gerek duymadan kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Her hareketi 15-20 defa tekrarlayın ve hareketleri uygulamak için acele etmeyin.



İPUCU: Yemeğin ardından en az 1, 1 buçuk saat sonra spor yarın. Su kaybını gidermek için iftardan sahura bol bol su tüketin.



1-SINGLE LEG STRETCH:

Sırtınızın tamamen yerle temas etmesini sağlayın ve karın kaslarınızı kullanın.







2- STRAIGHT LEG STRETCH:

Pozisyonunuzu koruyun. Dizlerinizi gergin yapın ve ayağınızın yere değmediğinden emin olun.







3- THE HUNDERD:

Karın kaslarınızı sıkın. Sırayla 5 nefes alıp 5 nefes verin. Hareketi zorlaştırmak için ayaklarınızı dizlerinizden gergin yukarıya uzatın.





4-DOUBLE LEG STRETCH:

Belinizi yere bastırın ve ayaklarınızı ileri uzattığınızda pozisyonunuzu koruyun.







5-DOUBLE LEG LIFT:

Pozisyonunuzu koruyun ve karın kaslarınızı kullanarak yavaş şekilde ayaklarınızı aşağı doğru indirin.







6- THE ROLL UP:

Hareketi uygulamak için acele etmeyin. Karnınızdan kuvvet alarak yukarı kalkın ve uzanın.







7-OIL RIGGER:

Ellerinizin omuz hizasında olduğundan emin olun.







8- GRASS HOPPER:

Dizlerinizi birbirinden uzaklaştırın ve yukarıya kaldırırken kalçanızı sıkın.







9- LEG EXTENSIONS:

Kalçanızı sıkın ve ayaklarınızın yerle temas etmediğinden emin olun.







10-PLANK:

Pozisyonunuzu koruyun. Kalça ve karın kaslarınızdan yardım alın.





11-SIDE PLANK DIPPERS:

El ve omzunuzun hizasına dikkat edin ve karın kaslarınızı kullanın.









