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Ramazan Özel
Haber Giriş: 18.06.2015 - 09:33,Son Güncelleme:/

Ramazan'da sıkılaşma ve formda

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Ramazan'da sıkılaşma ve formda
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Eğer Ramazan'da kilo almaktan korkuyor ya da formunuzu bozacağınızı düşünüyorsanız o zaman spor orucuna girmeyin.

Her yıl, ramazan ayında oruç ve sporu nasıl birarada götürürüm sorusu düzenli egzersizi hayatının bir parçası yapan herkesin aklna gelir.

Bu egzersizleri evinizde, ramazan ayı süresince, evde hiç bir ekipmana gerek duymadan kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Her hareketi 15-20 defa tekrarlayın ve hareketleri uygulamak için acele etmeyin.

İPUCU: Yemeğin ardından en az 1, 1 buçuk saat sonra spor yarın. Su kaybını gidermek için iftardan sahura bol bol su tüketin.

1-SINGLE LEG STRETCH:
Sırtınızın tamamen yerle temas etmesini sağlayın ve karın kaslarınızı kullanın.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda

2- STRAIGHT LEG STRETCH:
Pozisyonunuzu koruyun. Dizlerinizi gergin yapın ve ayağınızın yere değmediğinden emin olun.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda

3- THE HUNDERD:
Karın kaslarınızı sıkın. Sırayla 5 nefes alıp 5 nefes verin. Hareketi zorlaştırmak için ayaklarınızı dizlerinizden gergin yukarıya uzatın.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

4-DOUBLE LEG STRETCH:
Belinizi yere bastırın ve ayaklarınızı ileri uzattığınızda pozisyonunuzu koruyun.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda

5-DOUBLE LEG LIFT:
Pozisyonunuzu koruyun ve karın kaslarınızı kullanarak yavaş şekilde ayaklarınızı aşağı doğru indirin.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda

6- THE ROLL UP:
Hareketi uygulamak için acele etmeyin. Karnınızdan kuvvet alarak yukarı kalkın ve uzanın.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda

7-OIL RIGGER:
Ellerinizin omuz hizasında olduğundan emin olun.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda

8- GRASS HOPPER:
Dizlerinizi birbirinden uzaklaştırın ve yukarıya kaldırırken kalçanızı sıkın.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda

9- LEG EXTENSIONS:
Kalçanızı sıkın ve ayaklarınızın yerle temas etmediğinden emin olun.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda

10-PLANK:
Pozisyonunuzu koruyun. Kalça ve karın kaslarınızdan yardım alın.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

11-SIDE PLANK DIPPERS:
El ve omzunuzun hizasına dikkat edin ve karın kaslarınızı kullanın.

Ramazanda sıkılaşma ve formda

Ramazanda sıkılaşma ve formda


Ramazanda sıkılaşma ve formda

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