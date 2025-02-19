RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2025: Bu yıl ramazan pidesi kaç TL olacak? İşte, açıklanan iller

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Oruç vazifesinin yerine getirileceği Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Ramazan ayı bu yıl 1 Mart itibariyle idrak edilecek. Mübarek Ramazan ayında sofralardan eksik olmayacak pide fiyatları ise oldukça merak ediliyor. Peki 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Ramazan pidesi ne kadar, kaç lira olacak? İşte, o detaylar

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2025: AFYONKARAHİSAR'DA ZAM YOK

Afyonkarahisar'da Ramazan ayı öncesi pide fiyatlarına zam kararı alan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatları ile fiyat konusunu yeniden değerlendirerek, önceki dönem fiyat tarifesinin devam edeceğini açıkladı.



Afyonkarahisar Kasaplar Sucukçular ve Lokantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Bakkallar Esnaf ve Sanatkârlar Odasının talebine istinaden Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından pide ve pide çeşitlerine ilişkin fiyat tarifeleri onaylanarak yürürlüğe konulmak üzere Afyonkarahisar Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne tebliğ etti.



Tebliğin incelenmesinin ardından, Ramazan ayı öncesinden böyle bir fiyat tarifesi değişikliğinin ve fiyatların yükseltilmesinin vatandaşları mağdur edeceği düşüncesiyle, Vali Yiğitbaşı’nın talimatıyla söz konusu tarifelerin birliklerce yeniden değerlendirilerek sonucundan valiliğin bilgilendirilmesi istendi. Yapılan ikili görüşmelerde, piyasa şartları, maliyet durumları ve enflasyonla mücadele programında belirtilen öncelikli konular birlikte değerlendirilerek kararın gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile söz konusu fiyat tarifeleri iptal edilerek fiyatlar önceki dönemki fiyatına çekildiği açıklandı.