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Ramazan Bayramı tatili hangi günler?

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#Ramazan Bayramı#Tatil#Arefe
Ramazan Bayramı tatili hangi günler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 15:53

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine yaklaşık 19 gün kaldı. 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı 29 Mart'ta sona erecek. İşte Ramazan Bayramı tarihleri...

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Müslüman aleminin merakla beklediği Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. 1 Mart'ta başlayacak olan oruç 29 Mart'ta sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Bu yıl 29 gün oruç tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 (1 Nisan dahil) sona erecek. 29 Mart 2025 tarihi ise arefe olacak.

TOPLAMDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Arefeyle birlikte toplamda 3.5 gün Ramazan Bayramı tatili olacak. Arefe ve birinci günü hafta sonuna denk gelirken 2 ve 3'üncü günleri Pazartesi ve Salı günlerini kapsayacak.

 
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#Ramazan Bayramı#Tatil#Arefe

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