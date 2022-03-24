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Protez tırnakla abdest olur mu? Protez tırnakla abdest alınır mı? Diyanet bilgisi

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Protez tırnak abdest geçirir mi sorusu, sağlık ya da estetik kaygı ile protez tırnak yaptıran kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Protez tırnakla abdest olur mu? Protez tırnakla abdest alınır mı? İşte, o konu hakkında Diyanet bilgisi

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Protez tırnakla abdest alınır mı sorusu şu şekilde cevaplandı;

"Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi halde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır.

Bununla birlikte tırnak yeme ve benzeri rahatsızlıkların giderilmesi için başka bir yol bulunamazsa doktor tavsiyesine bağlı olarak tedavi amacıyla protez tırnak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Tedavi amaçlı ve geçici bir süre ile kullanıldığı için söz konusu işlem sargı hükmünde olacağından, suyun doku veya deriye ulaşmaması guslün/abdestin geçerli olmasına engel değildir. Ancak söz konusu yöntem, estetik kaygılarla yapılması halinde caiz olmayacağı gibi abdeste ve gusle de engel olur."

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