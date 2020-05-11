İslamiyet’ göre insanlığın ilk peygamberi Hz. Adem, son peygamberi ise Hz. Muhammed olarak kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu iki peygamberin arasında çok sayıda peygamberin gönderildiğine işaret edilmektedir. Allah yolunda bir rehber olan bu peygamberlerin kendilerine haz bazı sıfatları bulunmaktadır.

Peygamberlerin Sıfatları ve Anlamları Nelerdir?

Peygamberlerin sıfatları aynı zamanda kendilerinde bulunan belli başlı özellikleri temsil etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerle alakalı çok sayıda kavram yer almaktadır. Bu bağlamda, peygamberler ile ilgili kullanılan kavram ve sıfatların anlamının doğru bilinmesi gerekmektedir. İslam inancında peygamberlere esas olan toplamda 5 sıfat bulunmaktadır. Bu sıfatlar; emanet, ismet, fetanet, sıdk ve tebliğ olarak sıralanmaktadır. Bu sıfatların geldiği manalar ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

1. Emanet

Emanet sıfatı bir peygamberde bulunan en önemli özelliklerden biridir. Bu sıfat ile güvenilir ve emin olmak kavramları temsil edilmektedir. Bu bağlamda, tüm peygamberler güvenilir kimselerdir. Onlar Allah tarafından tebliğ edilen emirleri insanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarırlar. Bunun yanı sıra kendilerine bırakılan emanetleri de en güzel biçimde koruyarak, sahiplerine olduğu gibi iade ederler.

2. İsmet

İsmet kavramı peygamberlerin günahtan korunmuş ve günahsız olduğunu ifade eden bir sıfattır. Bu bağlamda, onların açıktan ya da gizli bir şekilde günah işlemediği vurgulanmaktadır.

3. Fetanet

Fetanet sıfatı ile peygamberlerin zeki ve kavrayışlı kimseler olduğu işaret edilmektedir. Bu bağlamda Allah, tüm peygamberleri akıl ve muhakeme konusunda olgunlaştırmıştır. Hz. Muhammed’in toplumsal her konu üzerinde ashabı ile fikir alışverişi etmesi ve uygun bulduğu teklifleri kabul etmesi onun fetanet sıfatının bir göstergesidir.

4. Sıdk

Sıdk; doğru söyleme, gerçek olma ve hakikat sözcükleriyle bağdaştırılmaktadır. Sıdk ile her konuda doğru olmak ve verdiği sözleri tutmak davranışları ifade edilmektedir. Bu bağlamda, peygamberler vahiy iletmek gibi önemli bir görevi üstlenirler ve her zaman doğruyu söylerler.

5. Tebliğ

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin tebliğ edici oldukları vurgulanmaktadır. Bu sıfata göre, onlar Allah tarafından aldıkları tüm bilgileri olduğu gibi ve hiçbir değişiklik yapmadan insanlara ulaştırırlar. Bu görev insanlar içerisinden yalnızca peygamberlere verilmektedir.