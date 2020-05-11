Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.a.v) Hanımları Kimlerdir? Peygamberimizin Eşlerinin İsimleri

Hz. Muhammed 40 yaşında peygamberliğini ilan edip tebliğ görevini başlamadan önce ticaret ile uğraşıyordu. İlk hanımı Hz. Hatice ile kendisi 25 yaşındayken evlenmiştir. Bu evlilikten ikisi erkek dördü kız olmak üzere altı çocukları olmuştur.

Hz. Muhammed hicret öncesinde sadece iki evlilik gerçekleşmiştir. Geri kalan evliliklerin sayısı ise bazı kaynaklara göre farklılık göstermektedir. Kaynakların çoğunda peygamberimizin 10 ile 15 arası hanımı olduğunu doğrular niteliktedir.

Hz. Muhammed'in (S.A.V) Hanımları Kimlerdir?

Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde (571 - 632) ve yaşadığı topraklarda (Arabistan Yarımadası) çok eşlilik köklü bir geleneğe sahiptir. Peygamberimizin çoğu evliliği ise savaş döneminde gerçekleşmiştir. Hanımları himayesi altına alıp güvende tutmak isteyen son peygamber birçok kadın ile nikahlanmıştır.

1- Hz. Hatice: İslam tarihinde çok önemli bir yere olan Hz. Hatice peygamberimizin ilk eşi olması dışında İslam'ı seçen ilk isimler arasında yer almaktadır. Hz. Muhammed onun vefatına kadar başka hiç kimse ile evlenmemiştir.

2- Sevde bint Zem'a: Peygamberimiz Mekke döneminde sadece iki kez evlenmiştir. Hz. Hatice'nin vefatından sonra ev işlerinde yardımcı olması için dul bir kadın olan Sevde bint Zem'a ile nikah kıymıştır. 55 yaşında olan Zem'a Mekke'den Medine'ye göç esnasında da peygamberimizin ve kavminin yanında olmuştur.

Peygamberimizin Eşlerinin İsimleri

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten sonra Medine'ye göç etmek zorunda bırakıldı. Kaynaklarda sayıları 9 ile 15 arasında değişen diğer evliliklerinin tamamını Medine'de gerçekleştirdi. Peygamberimiz, Bedir, Uhud ve Hendek savaşları süresince çoğu dul olan kadınları himayesi altına almak için bu hanımlarla evlenmiştir.

1- Hz. Aişe: Hicret'ten sonra evlendiği ilk isimdir. Çoğu kaynakta Hz. Muhammed'in en sevdiği ve sık sık fikir danıştığı eşi olarak gösterilir.

2- Reyhane Bin Zent: Peygamberimiz ilke evlendikten sonra İslam'ı seçmiştir.

3- Hz. Zeyneb: Hz. Muhammed'in aynı zamanda halasının kızıdır.

Peygamberimizin evlendiği diğer kadınlar Ebu Ümeyye, Hafsa Bint Ömer, Ebi Süfyan ve Mariye'dir.