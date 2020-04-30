Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v)'in Hayatı, Sözleri Ve Sünnetleri

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in hayatına dair son aylarda arama motorlarında yoğun bir araştırma yapılmıştır. Peygamberimizin bizlere örnek olan yaşayış şekli vardır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Hayatı

Peygamber efendimiz 571 yılında Rebiülevvel ayında doğmuştur. Mekke'de Dünya'ya gelen Peygamber efendimiz doğumu ile pek çok mucize yaşanmıştır. Peygamber efendimiz küçük yaşlarında babasını kaybetmiştir. Dört yaşına kadar süt annesi Halime hanımın yanında kalmıştır. 6 yaşına eriştikten sonra annesi Amine hanım onu babasının kabrine götürmek için Medine'ye götürdü. Yolculuk esnasında annesi Amine hanım hastalandı ve bir köyde vefat etti. Peygamber efendimiz daha küçük yaştan itibaren anne ve babasını da kaybetmiştir. Annesi amine hanım hastalandığı ve rahatsızlandığı köy olan Ebva köyüne defnedildi. Ebva köyü Medine'de yer alan bir köydür.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) öksüz kalmıştı. Kendisine dadısı olan Ümmü Eymen baktı. Varlıklı bir ailenin çocuğu idi. Mekke'ye dönen peygamberimiz artık dedesi ile yaşamaya başladı. Peygamber efendimizin dedesi Abdulmüttalip peygamberimiz 8 yaşına geldikten sonra vefat etti. Sonra ise Peygamber efendimize amcası olan Ebu Talib bakmaya başladı. Fakat amcası da rahatsızlandı ve vefat etti. Ona artık bakacak kimse kalmamıştı. Tek varlığı ve himayesi olan Allah'a teslim oldu. Erişkinlik çağına gelince mükemmel bir insan olarak çevresi tarafından biliniyordu. Dürüstlüğü ve güzel ahlakı ile çevresine örnek oluyordu. O kadar güvenilir bir insandı ki çevresindeki herkes ona "Muhammed-ül Emin" lakabını vermiştir. "Muhammed-ül Emin" güvenilir muhammed anlamına gelmektedir.

Peygamber efendimiz yirmi beş yaşlarına geldiği zamanda varlıklı bir hanımefendi olan Hz. Hatice ile ilk evliliğini yaptı. Hz. Hatice peygamberimizden tam 15 yaş büyük bir hanımefendi idi. Varlıklı bir hanımefendi olan Hz. Hatice peygamberimize her konuda destek olmuştu. Hz. Hatice peygamberimizle evlendiğinde çocuğu olan dul bir hanım efendi idi. Hz. Hatice ile oldukça mutlu bir hayat yaşadı. Eşine karşı büyük bir aşk ve sevgi besliyordu. Peygamber efendimizin pek çok hanımı olmuştur. Evlendiği bütün hanımlar kendisinden yaşça büyük kişilerdi. Tek genç ve bakire olarak Hz. Aişe ile evlilik yapmıştır. Peygamber efendimiz sık sık inzivaya çekilmek amacı ile Hira mağarasına gidiyordu. 40'lı yaşlarına geldikten sonra bir gün Hira mağarasında Allah'ın meleklerinden olan Cebrail aleyhisselam'ı gördü. Cebrail aleyhisselam ona "oku" dedi. Peygamber efendimiz "ben okuma bilmem" dedikten sonra Cebrail aleyhisselam tekrardan "oku" dedi.

Peygamber efendimiz "ne okuyayım?" dedikten sonra Cebrail aleyhisselam ona Allah tarafından ilk ayet olan Alak suresini indirdi. Alak suresinde şu sözler yer alıyordu. Oku! Yaradan rabbinin adıyla oku! O insanı sudan yarattı. Oku! Rabbin en cömert olandır. O insana okumayı öğretti.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Sözleri

" Bana yakın olanlar benim soyumdan gelenler değildir. Benim yolumdan gelenlerdir. "

" İnsanoğlu iki şeyin kıymetini bilmez. Vücut sağlığı ve vicdan rahatlığı. "

" Kalp kırmak Allah-u Teala'yı incitmek gibidir. "

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Sünnetleri

Peygamber efendimizin yapmış oldukları şeylere yaşayış biçiminin uygulanmasına sünnet denilmektedir. Peygamber efendimizin pek çok sünneti bulunmaktadır;

- Alışverişte pazarlık yapmak

- Yemeğe besmele çekerek başlamak

- Diş temizliğinde misvak kullanmak

- Uyurken sağ tarafına dönerek uyurdu

- Su içerken oturarak içerdi

- Yemek yerken sofrada daima sirke bulunurdu

- Ezan okunurken durur ve dinlerdi

- Bol bol istişare ederdi

- Daima güzel kokular sürünürdü

- Kabir ziyaretinde kabir içine su dökerdi