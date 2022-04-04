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Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar vakti 2022 - Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar ve sahur saati kaçta?

#İftar Saati#İmsak Vakti#Sahur Vakti
Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar vakti 2022 - Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar ve sahur saati kaçta

Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar ve sahur vakti için araştırmalar hız kazandı. Oruç tutan Müslümanlar imsak ve iftar saatine yoğun ilgi gösteriyorlar. Ramazan orucu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre tutuluyor. Peki, 4 Nisan Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar vakti ve akşam ezanı saati kaçta?

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Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar vakti için geri sayım başladı. 4 Nisan’da ramazan orucunun üçüncüsü tutuluyor. Müslümanlar bu sene farz olan oruç ibadetine 2 Nisan’da başladılar. 2022 İmsakiye bilgilerine göre Osmaniye iftar vakti 19:06, Düzce iftar saati 19:29, Bilecik iftar saati 19:34 olacak. İşte gün gün iftar, sahur ve teravih namazı saati

OSMANİYE İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Osmaniye iftar saati 19:06 olacak.

OSMANİYE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Osmaniye sahur saati 04:46 olacak.

OSMANİYE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Osmaniye’de bu akşam teravih namazı 20:23’de kılınacak.

OSMANİYE İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.2022  04:5119:0520:21*
203.04.2022  04:4919:0620:22
304.04.2022  04:4819:0620:23
405.04.2022  04:4619:0720:24
506.04.2022  04:4419:0820:25
607.04.2022  04:4319:0920:26
708.04.2022  04:4119:1020:28
809.04.2022  04:3919:1120:29
910.04.2022  04:3819:1220:30
1011.04.2022  04:3619:1320:31

GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DÜZCE İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Düzce iftar saati 19:29 olacak.

DÜZCE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Düzce sahur saati 04:58 olacak.

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DÜZCE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Düzce’de bu akşam teravih namazı 20:51’de kılınacak.

DÜZCE İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:0419:2720:49*
203.04.202205:0219:2820:50
304.04.202205:0019:2920:51
405.04.202204:5819:3020:53
506.04.202204:5619:3220:54
607.04.202204:5419:3320:55
708.04.202204:5219:3420:57
809.04.202204:5019:3520:58
910.04.202204:4819:3620:59
1011.04.202204:4619:3721:01

GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİLECİK İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Bilecik iftar saati 19:34 olacak.

BİLECİK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bilecik sahur saati 05:04 olacak.

BİLECİK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bilecik'te bu akşam teravih namazı 20:55’de kılınacak.

BİLECİK İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:1019:3220:52*
203.04.202205:0819:3320:53
304.04.202205:0619:3420:55
405.04.202205:0419:3520:56
506.04.202205:0219:3620:57
607.04.202205:0119:3720:58
708.04.202204:5919:3821:00
809.04.202204:5719:3921:01
910.04.202204:5519:4021:02
1011.04.202204:5319:4121:04

GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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#İftar Saati#İmsak Vakti#Sahur Vakti

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