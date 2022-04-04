Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar vakti 2022 - Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar ve sahur saati kaçta?

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Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar vakti için geri sayım başladı. 4 Nisan’da ramazan orucunun üçüncüsü tutuluyor. Müslümanlar bu sene farz olan oruç ibadetine 2 Nisan’da başladılar. 2022 İmsakiye bilgilerine göre Osmaniye iftar vakti 19:06, Düzce iftar saati 19:29, Bilecik iftar saati 19:34 olacak. İşte gün gün iftar, sahur ve teravih namazı saati

OSMANİYE İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Osmaniye iftar saati 19:06 olacak.

OSMANİYE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Osmaniye sahur saati 04:46 olacak.

OSMANİYE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Osmaniye’de bu akşam teravih namazı 20:23’de kılınacak.

OSMANİYE İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:51 19:05 20:21* 2 03.04.2022 04:49 19:06 20:22 3 04.04.2022 04:48 19:06 20:23 4 05.04.2022 04:46 19:07 20:24 5 06.04.2022 04:44 19:08 20:25 6 07.04.2022 04:43 19:09 20:26 7 08.04.2022 04:41 19:10 20:28 8 09.04.2022 04:39 19:11 20:29 9 10.04.2022 04:38 19:12 20:30 10 11.04.2022 04:36 19:13 20:31

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DÜZCE İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Düzce iftar saati 19:29 olacak.

DÜZCE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Düzce sahur saati 04:58 olacak.

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DÜZCE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Düzce’de bu akşam teravih namazı 20:51’de kılınacak.

DÜZCE İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:04 19:27 20:49* 2 03.04.2022 05:02 19:28 20:50 3 04.04.2022 05:00 19:29 20:51 4 05.04.2022 04:58 19:30 20:53 5 06.04.2022 04:56 19:32 20:54 6 07.04.2022 04:54 19:33 20:55 7 08.04.2022 04:52 19:34 20:57 8 09.04.2022 04:50 19:35 20:58 9 10.04.2022 04:48 19:36 20:59 10 11.04.2022 04:46 19:37 21:01

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BİLECİK İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Bilecik iftar saati 19:34 olacak.

BİLECİK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bilecik sahur saati 05:04 olacak.

BİLECİK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bilecik'te bu akşam teravih namazı 20:55’de kılınacak.

BİLECİK İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:10 19:32 20:52* 2 03.04.2022 05:08 19:33 20:53 3 04.04.2022 05:06 19:34 20:55 4 05.04.2022 05:04 19:35 20:56 5 06.04.2022 05:02 19:36 20:57 6 07.04.2022 05:01 19:37 20:58 7 08.04.2022 04:59 19:38 21:00 8 09.04.2022 04:57 19:39 21:01 9 10.04.2022 04:55 19:40 21:02 10 11.04.2022 04:53 19:41 21:04

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