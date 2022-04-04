Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar vakti 2022 - Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar ve sahur saati kaçta?

Osmaniye, Düzce, Bilecik iftar vakti için geri sayım başladı. 4 Nisan’da ramazan orucunun üçüncüsü tutuluyor. Müslümanlar bu sene farz olan oruç ibadetine 2 Nisan’da başladılar. 2022 İmsakiye bilgilerine göre Osmaniye iftar vakti 19:06, Düzce iftar saati 19:29, Bilecik iftar saati 19:34 olacak. İşte gün gün iftar, sahur ve teravih namazı saati
OSMANİYE İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ
Osmaniye iftar saati 19:06 olacak.
OSMANİYE SAHUR SAATİ KAÇTA?
Osmaniye sahur saati 04:46 olacak.
OSMANİYE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Osmaniye’de bu akşam teravih namazı 20:23’de kılınacak.
OSMANİYE İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|04:51
|19:05
|20:21*
|2
|03.04.2022
|04:49
|19:06
|20:22
|3
|04.04.2022
|04:48
|19:06
|20:23
|4
|05.04.2022
|04:46
|19:07
|20:24
|5
|06.04.2022
|04:44
|19:08
|20:25
|6
|07.04.2022
|04:43
|19:09
|20:26
|7
|08.04.2022
|04:41
|19:10
|20:28
|8
|09.04.2022
|04:39
|19:11
|20:29
|9
|10.04.2022
|04:38
|19:12
|20:30
|10
|11.04.2022
|04:36
|19:13
|20:31
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DÜZCE İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ
Düzce iftar saati 19:29 olacak.
DÜZCE SAHUR SAATİ KAÇTA?
Düzce sahur saati 04:58 olacak.
DÜZCE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Düzce’de bu akşam teravih namazı 20:51’de kılınacak.
DÜZCE İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|05:04
|19:27
|20:49*
|2
|03.04.2022
|05:02
|19:28
|20:50
|3
|04.04.2022
|05:00
|19:29
|20:51
|4
|05.04.2022
|04:58
|19:30
|20:53
|5
|06.04.2022
|04:56
|19:32
|20:54
|6
|07.04.2022
|04:54
|19:33
|20:55
|7
|08.04.2022
|04:52
|19:34
|20:57
|8
|09.04.2022
|04:50
|19:35
|20:58
|9
|10.04.2022
|04:48
|19:36
|20:59
|10
|11.04.2022
|04:46
|19:37
|21:01
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BİLECİK İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ
Bilecik iftar saati 19:34 olacak.
BİLECİK SAHUR SAATİ KAÇTA?
Bilecik sahur saati 05:04 olacak.
BİLECİK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bilecik'te bu akşam teravih namazı 20:55’de kılınacak.
BİLECİK İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|05:10
|19:32
|20:52*
|2
|03.04.2022
|05:08
|19:33
|20:53
|3
|04.04.2022
|05:06
|19:34
|20:55
|4
|05.04.2022
|05:04
|19:35
|20:56
|5
|06.04.2022
|05:02
|19:36
|20:57
|6
|07.04.2022
|05:01
|19:37
|20:58
|7
|08.04.2022
|04:59
|19:38
|21:00
|8
|09.04.2022
|04:57
|19:39
|21:01
|9
|10.04.2022
|04:55
|19:40
|21:02
|10
|11.04.2022
|04:53
|19:41
|21:04