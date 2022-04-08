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Orucu bozup kaza gerektiren durumlar nelerdir? Diyanet yanıtladı

#Ramazan#Diyanet#Orucu Bozup Kaza Gerektiren Durumlar
Orucu bozup kaza gerektiren durumlar nelerdir Diyanet yanıtladı

Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri de 'Orucu bozup kaza gerektiren durumlar' oldu. Çeşitli nedenlerden veya sağlık sorunları sebebiyle orucu bozmak durumunda kalan vatandaşlar, bunun dinen gerekliliklerini araştırıyorlar. Peki, orucu bozup kaza gerektiren durumlar nelerdir? Diyanet yanıtladı...

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Oruç bozulduğunda kaza gerektirmeyen bazı durumların olduğu gibi tam tersi orucun kaza edilmesi de gerekebilir. Hangi nedenlerle orucu bozabileceklerini ve bunun dinen hükmünü merak eden vatandaşlar, Diyanet bilgisi araştırmalarına başvuruyorlar. Peki, Orucu bozup kaza gerektiren durumlar nelerdir? İşte detayları...

ORUCU BOZUP KAZA GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet'e göre, yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 259, 267-270).

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Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 256-259, 263).

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 277-278).

Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

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#Ramazan#Diyanet#Orucu Bozup Kaza Gerektiren Durumlar

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