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Orucu bozmak 61 gün mü kefaret gerektirir? Diyanet fetva ile açıkladı

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#Orucu Bozmanın Kefareti#Orucu Bozmanın Cezası#Orucu Bozanın Cezası
Orucu bozmak 61 gün mü kefaret gerektirir Diyanet fetva ile açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 17:37

Orucu bozmanın cezası 61 gün mü sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Kasten bozulan orucun dinen günah olarak kabul edildiği hadisler çerçevesinde ele alınmıştır. Peki, Diyanet'e göre orucu bozmanın cezası 61 gün müdür? İşte, orucu bilerek bozmanın kefareti hakkında bilgiler

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Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

 

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#Orucu Bozmanın Kefareti#Orucu Bozmanın Cezası#Orucu Bozanın Cezası

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