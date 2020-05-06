Oruçluyken Sigara İçmek Ya Da Sigara Dumanı Gelmesi Orucu Bozar Mı? Kaza Gerekir Mi? (Diyanet Cevabı)

Oruçlu iken sigara içmenin orucu bozduğu din bilginleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilmektedir. Elektronik sigaranın da orucu bozduğu bu kapsamda bilinmektedir. İsteyerek oruçlu iken sigara içmenin orucu bozduğu konusunda tüm İslam aleminde fikir birliği vardır. Kafaları karıştıran çelişkili açıklamalar yoktur.

Oruçluyken Sigara İçmek ya da Sigara Dumanı Gelmesi Orucu Bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan şeyler nelerdir? Sorusuna :

(Diyanet Cevabı)

" Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer." şeklinde cevap vermiştir.

Oruç tutan bir kişiye, yanında sigara içen birinin sigara dumanı gelirse orucu bozulur mu? diye akıllarda soru işareti oluşmakta ya da yolda yanınızdan sigara içen birinin geçmesi halinde bu kişinin dumanının oruçluyken size gelmesi durumunda tutulan orucun bozulup bozulmayacağı hususu merak edilmektedir. Oruçlu bir kimsenin, bu örneklerde olduğu üzere sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmamak gerekmektedir.

Kaza Gerekir mi?

Oruçlu iken bilerek sigara içmek orucu bozmakta ve kaza gerektirmektedir. Sigara dumanına maruz kalınması durumunda ise oruç bozulmadığından kaza edilmesine gerek kalmamaktadır.