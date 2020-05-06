Oruçluyken Lens Takmak Orucu Bozar Mı? Kaza Gerekir Mi?

Mübarek Ramazan ayında, televizyon programları yapan ünlü din alimlerine oruç tutmaya ilişkin bir çok soru yönetilmektedir. Bu sorular arasında oruçlu iken lens takmak orucu bozar mı sorusu da yer almaktadır. Özellikle lens takan ya da yakınları lens takan kişilerin merak ettiği bu sorunun cevabı lens takmanın orucu bozan durumlardan biri olmadığıdır.

Oruçluyken Lens Takmak Orucu Bozar mı?

Birçok insan günümüzde göz bozukluğu nedeni ile gözlük takmaktadır. Gözlük takmak istemeyen bazı kişiler ise daha pratik ve rahat bir kullanım sunması sebebi ile lens takmayı tercih etmektedir. Lensler de gözlüklerin görevini görmektedir. Bazı kişiler ise estetik ve görsel sebeplerle lens takmaktadırlar. Oruçluyken lens takmak, orucu bozmaz. Çünkü bu durumda, vücuda iletilen ya da mideye inen herhangi bir sıvı veya madde bulunmaz. Aksi düşünce gözlük takmanın da orucu bozmasını gerektirirdi

Kaza Gerekir mi? (Diyabet Cevabı)

Oruçlu iken lens takmak, orucu bozmamaktadır. Diyanet'in görüşü bu doğrultudadır. Lens takmak orucu bozan hallerden olmadığı için kaza da gerektirmeyecektir. Orucun bozulması durumunda kaza edilmesi dinen gerekir. Bazı hallerde kefaret de gerekir. Lens takmak, kefaret ve kaza gerektiren orucun bozulması hallerinin dışında kalmaktadır. Lens ile birlikte lens suyu kullanımı da orucu bozmamaktadır. Islak lens olarak da ifade edilen lensin üzerine özel solüsyon suyunun dökülmesi de göz damlası kullanmak da olduğu gibi oruç tutan kişinin orucunu bozmamaktadır.