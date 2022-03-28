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Oruçluyken hacamat yaptırılır mı, hacamat yaptırmak orucu bozar mı? Dİyanet yanıtladı

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Oruçluyken hacamat yaptırılır mı, hacamat yaptırmak orucu bozar mı Dİyanet yanıtladı

Ramazan ayında oruçluyken yapılabilen ve yapılamayan pek çok konu araştırılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de oruçluyken hacamat yaptırmak oldu. Çeşitli nedenlerle kan vermek ve hacamat yaptırmak durumunda olan vatandaşlar, oruçluyken hacamat yaptırılır mı merak ediyor. Peki, hacamat orucu bozar mı? Diyanet açıklamasıyla hacamatın oruca etkisi haberimizde...

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Çeşitli sağlık nedenleriyle kan vermek ve hacamat yaptımak isteyen vatandaşlar, Ramazan ayı içerisinde oruçluyken yapılabilen ve orucu bozan durumlar hakkında bilgileri araştırıyorlar. Konuyla ilgili hadisler bulunurken, Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde gerekli bilgiler yer alıyor. Peki, oruçluyken hacamat yaptırılır mı, hacamat yaptırmak orucu bozar mı? İşte Diyanet bilgisi...

ORUÇLUYKEN HACAMAT YAPTIRILIR MI?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

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Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

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