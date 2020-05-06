Oruçluyken Geniz Akıntısı Orucu Bozar Mı? Kaza Gerekir Mi? (Diyanet Cevabı)

İslam dininin beş önemli şartından biri olan oruç tutmak, Müslümanların akıllarında soru işaretleri kalmadan, huzur içinde ifa etmek istedikleri sorumlulukları arasında. Oruçlarına zarar verecek davranış ve hallerden kaçınan Müslümanlar, geniz akıntısının orucu bozan hallerden biri olmadığını dini kaynakların bu yönde görüş bildirdiğini bilmelidir.

Oruçlu iken karşılaşılan geniz akıntısı burundan boğaz kanalına doğru inen, vücudun doğal olarak oluşturduğu salgılardan biridir. Dolayısı ile vücuda dışarıdan giren bir madde değildir. Bu sebeple balgam yutulmasında olduğu gibi geniz akıntısının da orucu bozan durumlar arasında yer almadığı belirtilmektedir.

Oruçluyken Geniz Akıntısı Orucu Bozar mı? (Diyanet Cevabı)

Dini fıkıh kitaplarında da bu konu açıklığa kavuşturulmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul gören görüş geniz akıntısının orucu bozmadığı yönündedir. Hanefi mezhebine göre " ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır. " Dolayısı ile burun akıntısının yutulması orucu sakatlamamakta oruca herhangi bir zarar vermemektedir.

Kaza Gerekir mi?

Geniz akıntısı, orucu bozan durumlardan biri değildir. Orucu bozmadığı için geniz akıntısının yutulması durumunda oruç bozulmadığından kaza edilmesine de gerek yoktur. Geniz akıntısı, vücudun ürettiği bir doğal salgı olduğundan geniz akıntısının yutulması oruç tutan kişinin iradesi dahilinde, kontrolü altında tutabileceği bir halde değildir. Günlük yaşamda, birçok insan, geniz akıntısı nedeni ile istemediği halde sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu problem nedeni ile tıbbi tedavide görmektedir.