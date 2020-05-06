Oruçluyken Gargara Yapmak Orucu Bozar Mı? Kaza Gerekir Mi? (Diyanet Cevabı)

Gargara, Ramazan aylarında ağız kokusundan endişe eden bazı kişilerce ağız kokusunu önlemek amaçlı kullanılmak istenmektedir. Ağız kokusu dışında iyileştirme ve tedavi amaçlı da kullanım gereksinimleri Ramazanda söz konusu olabilir. Bu önemli hususta, yutmama şartına bağlı olarak ağızda gargara yapmanın orucu bozmayacağı açıklanmaktadır.

Oruçluyken Gargara Yapmak Orucu Bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre; oruçluyken gargara yapmak, yutmamak kaydı ile caiz olup orucu bozan şeyler arasında yer almamaktadır. Abdest alırken ağıza su alınır ve ağız çalkalanır. Bu durum orucu bozmaz. Gargara da aynı şekilde düşünülür. Gargara yapmak da orucu bozmamaktadır.

Oruç tutan kişilerde ağız yaraları olabilir. Bu durum da gargara kullanmak tıbbi bir gereksinim olarak tedavi amaçlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tarz bir sağlık problemi olan kişinin, oruçlu iken gargara yapması da orucunu bozmamaktadır. Çünkü bu kişiler, sağlıkları için gargara yapmak durumundadırlar. Dinimizde her zaman kişi sağlığı ön planda düşünülmektedir.

Kaza Gerekir mi? (Diyanet Cevabı)

Diyanetin görüşüne göre mübarek Ramazan günlerinde oruç tutarken, ağız gargarası yaparken gargarayı yutan Müslümanların orucu bozulmaktadır. Oruçları bozulduğu için kaza orucu tutmakla mükellef olurlar. Ancak böyle bir durumda ayrıca kefaret orucu tutmak zorunlulukları yoktur. Yalnızca oruçlarının bozulduğu güne karşılık Ramazan ayından sonra kaza orucu tutmaları gerekir. Ağız yaraları çok hafif olup gargara gerekli olmadığı halde gargara yapılırsa, bu durumda oruçlu iken gargara yapılması mekruhtur. Gargara yutulursa kaza orucu ile beraber kefaret orucu da tutulmalıdır.