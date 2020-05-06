Yüce Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek ay Ramazan'da oruç tutarken fitil kullanmak orucu bozar mı sorusu akılları kurcalarken, İslam dini camiasında baskın görüş; orucun, yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak kalmayı gerektirdiği, fitil kullanmanın ise yeme ve içme kapsamında olmadığı, ağız ve burundan vücuda girmediği gibi tedavi maksadı taşıması sebebi ile de orucu bozmayacağı şeklindedir.

Oruçluyken Fitil Kullanmak, Lavman Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Diyanet Cevabı:

“Ağrı kesici, ateş dürücü olarak ya da diğer bazı amaçlar ile makattan, mantar ve bazı kadın hastalıklarının tedavisinde ferçten fitil kullanılmaktadır. Lavman, tıbbi operasyon öncesi ya da kabızlıkta kalın bağırsakta bulunan dışkının anüsten içeri sıvı verilerek dışarı çıkarılmasıdır.

Sindirim sistemi ağızda başlayan anüste sona eren, sindirim borusu ve sindirim bezlerinden oluşmaktadır. Sindirim borusu ise ağızla başlamaktadır. Ağızın gerisinde yutak vardır. Sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs gelmektedir. Sindirim, ince bağırsakta tamamlanır. Kalın bağırsaklarda ise yalnız bazı tuzlar, glikoz ve su emilmektedir. Kadının ferci ve sindirim sistemleri arasında bir bağlantı bulunmaz. Bu itibar ile kadınların fecrinden kullanılan fitiller orucu bozmaz.

Makattan kullanılan fitiller ise, her ne kadar sindirim sistemine dahil olmakta ise de, sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda verme özelliği olmadığı ve makattan fitil almak, yemek ve içmek anlamına gelmediği için orucu bozmaz.

Lavman yaptırmak konusunda ise iki hal söz konusudur. Kalın bağırsaklarda su, bazı tuzlar ve glikoz emildiği için, gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi ya da orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması halinde oruç bozulur. Ancak, suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi durumunda, verilen su ile birlikte bağırsaklarda bulunan dışkının dışarıya çıkarıldığı ve bu esnada emilen su da, çok az olduğu için oruç bozulmaz." şeklindedir.

Kaza Gerekir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın detaylı olarak belirttiği üzere orucun bozulduğu hallerde, tutulamayan oruç veya oruçların Ramazan ayından sonra tutulması gerekir yani bu oruçlar kaza edilmelidir.