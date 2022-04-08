Oruçluyken banyo yapılır mı? Yıkanmak orucu bozar mı? Diyanet'in yanıtı

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Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, banyo yapmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Pek, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet'in konu hakkında açıklaması...

Oruçluyken banyo yapılır mı? Yıkanmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).