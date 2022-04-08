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Oruçluyken banyo yapılır mı? Yıkanmak orucu bozar mı? Diyanet'in yanıtı

#Ramazan#Oruçluyken Banyo Yapılır Mı#Oruç
Oruçluyken banyo yapılır mı Yıkanmak orucu bozar mı Diyanetin yanıtı

Ramazan ayında orucu bozan durumlarla ilgili pek çok soruya yanıt aranıyor. Bunlardan biri de 'Oruçluyken banyo yapılır mı? Yıkanmak orucu bozar mı?' soruları oldu. Diyanet konuyla ilgili olarak resmi sitesinden merak edilenleri yanıtladı. İşte detayları...

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Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, banyo yapmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Pek, oruçluyken banyo yapılır mı? Diyanet'in konu hakkında açıklaması...

Oruçluyken banyo yapılır mı? Yıkanmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

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#Ramazan#Oruçluyken Banyo Yapılır Mı#Oruç

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