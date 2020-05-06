İslam kaynaklarına göre, Oruçluyken arı sokması ya da böcek ısırması sonucunda orucun bozulacağı hakkında, hiç bir ilim sahibinin orucu bozacağı hakkında bir yorumu yoktur.

Oruçluyken Arı Sokması Ya da Böcek Isırması Orucu Bozar mı?

Müslümanlığın 5 şartından birisi olan oruç, güneş doğmaya başladığından, akşam olup da ezan okunup güneş batana kadar hiçbir şey yiyip içmemek, her türlü kötülükten uzak durma halidir. Ramazan ayına tutulmakta olan oruç hakkındaki detaylar, Bakara suresinde açıkça belirtilmiştir. Oruç tutanların sabaha karşı 'imsak' denilen vakitte yedikleri yemeğe 'sahur', Oruç bozulacağı zaman yenen yemeğe de 'iftar' denir. Sahurdan sonra oruca, 'imsak' vaktinde başlanır ve o saatten sonra iftara kadar hiçbir şey yenmez.

Oruç tutan kişinin nefsine yenik düşerek, orucunu bozabilecek olduğu bazı davranışlar vardır. Bu durumlarda orucun kazasının tutulması gerekmektedir. Ancak bazı durumlar da vardır ki, insanın nefsi dışında gelişen bu gibi durumlarda oruç bozulmaz. Bunlardan bir tanesi de, akrep, arı ya da herhangi bir böcek ısırması durumudur.

Arı sokması ya da böcek ısırması, orucu bozmayan durumlardan bir tanesidir. Böcek veya arı soktuğunda zehrini insanın vücuduna verir ki, bu istem dışı gerçekleşen bir olaydır. Hiç kimse istemez ki, arı tarafından sokulsun. Tam tersine insanlar, kendilerini bu gibi durumlardan korumaya çalışırlar. Orucu bozan her türlü eylemde, kişi mutlaka bu eylemi kendi isteği ile yapmış olmalıdır. Buna yemek yemekte dahildir. Hasta kimselere yapılan iğne nasıl orucu bozmuyorsa, arı veya böcek sokması sonucu oruç bozulacağı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Diyanetin Cevabı; Arı sokması ve böcek sokması orucu bozmaz. Bu nedenle vurulan iğne de orucu bozmamaktadır. Çünkü tamamen kişinin isteği ve arzusu dışında gelişen bir olaydır.