Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması

Oruçlu iken adet olunca oruç bozulur mu konusunda bilgi edinmek isteyenler, internetten konu ile ilgili araştırmaları yapmaya devam ediyor. Kadınlar arasında bir tereddüt oluşturan; adet olunca oruç bozulur mu ve adetliyken oruç tutulur mu konusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet2ten konuyla ilgili açıklamalar…

ADET (REGL) OLUNCA ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetlerine ara vermek istemeyen vatandaşlar, adet olunca oruç tutulup tutulamayacağını merak ediyor. Diyanet, adet (regl) olunca oruç tutulur mu sorusunu şu şekilde yanıtlıyor:

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

ORUÇLUYKEN ADET OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Kadınlar tarafından oldukça hassasiyetle yaklaşılan, oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu sorusuna, Diyanet’in açıklaması şu şekilde:

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bugünün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazan’ın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.