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Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu, adetliyken oruç tutulur mu? Diyanet bilgisi

#Ramazan#Oruçluyken Adet Olunca Oruç Bozulur Mu#Diyanet
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu, adetliyken oruç tutulur mu Diyanet bilgisi

Kadınların her ay yaşadıkları adet döngüsü, Ramazan ayında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Oruçluyken regl olan vatandaşlar, bu durumun ardından ne yapacaklarına dair soruların araştırmalarını yapıyorlar. Peki, oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu, adetliyken oruç bozulur mu? İşte, Diyanet bilgisi...

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Ramazan ayında orucu bozan durumlar araştırılmaya devam ediyor. Özellikle regl iken oruç tutmak konusu kadınların sıklıkla yanıtını aradığı konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet bilgisi ile "Adetliyken oruç tutulur mu, oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu?" sorularının yanıtları...

ADETLİYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Din işleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu, adetliyken oruç tutulur mu Diyanet bilgisi

ORUÇLUYKEN ADET OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

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#Ramazan#Oruçluyken Adet Olunca Oruç Bozulur Mu#Diyanet

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