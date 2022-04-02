Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu, adetliyken oruç tutulur mu? Diyanet bilgisi

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Ramazan ayında orucu bozan durumlar araştırılmaya devam ediyor. Özellikle regl iken oruç tutmak konusu kadınların sıklıkla yanıtını aradığı konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet bilgisi ile "Adetliyken oruç tutulur mu, oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu?" sorularının yanıtları...

ADETLİYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Din işleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

ORUÇLUYKEN ADET OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.