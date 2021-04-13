Oruçlu iken gusül abdesti alınır mı? Oruç tutarken gusül abdesti almak orucu bozar mı?

Oruçluyken zaman zaman gusül abdesti almak, yıkanmak veya banyo yapmak durumunda kalıyor olabilirsiniz. Hem kendinizi daha iyi hissetmek hem de temizlik açısından oldukça önemli olan abdest almak bazı durumlarda şüphe uyandırıyor ve gusül abdesti alacak olan kişiler oruçlu olduklarında bu konuda kararsızlık yaşıyor olabilirler. Peki, Diyanet’in bu konuya nasıl açıklık getiriyor?

Oruçluyken gusül abdesti alınır mı?

Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 237, 291).