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Oruç tutmamak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan detaylar

#Oruç Tutmamak Günah Mı#Diyanet#Ramazan
Oruç tutmamak günah mı Diyanet İşleri Başkanlığından detaylar

Oruç tutmamak günah mı sorusu, çeşitli sebeplerle ibadetlerini yerine getiremeyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından ele alınan konu, açıklığa kavuşturuldu. İşte, Oruç tutmamak günah mı? sorusuna cevaben bazı detaylar

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Diyanet İşleri Başkanlığının "Oruç tutmamak günah mı?" sorusuna yönelik cevabı şu şekilde;

"Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, Allah’ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan’da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.” (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29)

Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da, oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 401). Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Öyle erkekler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37)."

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#Oruç Tutmamak Günah Mı#Diyanet#Ramazan

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