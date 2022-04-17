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Oruç hangi durumlarda bozulur? Diyanet'in konu hakkında açıklaması

#Ramazan#Oruç#Orucu Bozan Durumlar
Oruç hangi durumlarda bozulur Diyanetin konu hakkında açıklaması

Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucu bozan durumları da araştırıyor. Diyanet, konu hakkında resmi internet sitesi üzerinden merak edilenleri yanıtladı. Peki oruç hangi durumlarda bozulur? Diyanet'in konu hakkında açıklaması

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Orucu bozan durumlar, Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri. Diyanet İşleri, bu ayda en çok merak edilen konuları yanıtladı. Peki orucu bozan durumlar nelerdir? İşte detaylar

Oruç hangi durumlarda bozulur? Orucu bozan şeyler

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

 

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