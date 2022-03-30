Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

Oruç farz mı? Ramazan orucu farz mıdır?

#Oruç Farz Mı#Ramazan Orucu Farz Mıdır#Ramazan
Oruç farz mı Ramazan orucu farz mıdır

Oruç farz mı sorusu, Ramazan ayı yaklaşırken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Çeşitli sebeplerle oruç tutamayan Müslümanların araştırdığı oruç farz mı, sünnet mi sorusu, dini kaynaklar tarafından da ele alınmıştır. Peki, Oruç farz mı? Ramazan orucu farz mıdır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Ramazan ayında tutulan oruçlar farzdır. Yani gerekli koşulları sağlayan Müslümanların bu ayda oruç tutması gerekmektedir. Bir mazeret ile ya da mazeretsiz olarak tutulmazsa o zaman başka bir zamanda kaza edilmesi gerekir.

Ramazan orucunun bozulması durumunda kefaret orucu tutulması gerekir. Bu oruç da farz olan oruçlardan bir tanesidir. Bunun dışında; yanlışlıkla ya da kaza ile bir adamı öldürme, zıhar, hacda ihramlıyken ve vakti gelmeden tıraş olma, yemin için tutulan oruçlar da kefaret orucudur. Bu oruçlar da farz olan oruçlar arasındadır.

Ramazan orucu sadece Ramazan ayında tutulabilmektedir. Ancak diğer oruçlar tutmanın mubah olduğu her zaman da tutulabilmektedir. Ramazan orucunun tutulmaması durumunda tutulacak olan kaza orucu da mubah olan bir zaman da tutulabilmektedir. Herhangi bir neden ile kazaya kalan oruçların vakit kaybetmeden biran önce kazasının yapılması gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oruç Farz Mı#Ramazan Orucu Farz Mıdır#Ramazan

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik