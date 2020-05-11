Oruç Ayetleri Nelerdir? Oruçla İlgili Ayetler Ve Hadisler

Ramazan ayında tutulan oruçlar ile beraber ibadetler de artmaktadır. Bu ay için özellikle İslam dininde pek çok ayet ve hadis yer almaktadır. Bu ayetlerin her biri oruç ve Ramazan hakkında da bilgi vermektedir.

Oruç Ayetleri Nelerdir?

İslam dininde oruç ile ilgili pek çok ayet yer almaktadır. Özellikle Bakara Suresinde yer alan ayetler hem oruç tutmanın faydalarını hem de Ramazan ayının faziletlerini belirtmektedir. Özellikle Bakara Suresinin bazı ayetleri tamamen oruç ve Ramazan ayı ile ilgilidir. Bu ayetler;

- Bakara Suresi 183,

- Bakara Suresi 184,

- Bakara Suresi 185,

- Bakara Suresi 186,

- Bakara Suresi 196. ayetlerdir.

Bakara Suresinin 183. ayetinde Müslümanlara oruç tutmanın farz kılındığı söylenmiştir.

Bakara Suresinin 184. ayetinde kimlerin nasıl ve ne zaman oruç tutacağı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Oruç tutamayanların ise fidye vererek, hayra geçmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer ayetlerde ise orucun farzlarından, orucun neden tutulması gerektiğinden ve hayırlarından bahsedilmektedir. Bakara Suresinin 183. ayetinde oruç hakkında verilen bilgilerin bir örneği ise şu şekildedir;

- "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı."

Oruçla İlgili Ayetler Ve Hadisler

Oruçla ilgili Kuran’da yazılı pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bu ayet ve hadisler genellikle oruç hakkında bilgi vermekle kalmaz, hayırlarından, nasıl ve ne zamanlar tutulması gerektiği hakkında da çeşitli bilgiler verir. Ramazan ayı ve oruç tutmakla ilgili hadisler ise kısaca şu şekildedir;

- İslam dini 5 temel üzerine kılınmıştır. Bunlar; Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmektir. Ayrıca namaz kılmak, bir Müslüman olarak zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan ayında oruç tutmaktır.

- İbadetinizle ilgili Allah'tan korkunuz. Namazınızı kılıp, orucunuzu tutunuz. Mallarınız için zekatınızı veriniz. Bunları yaparak cennete gidersiniz.

- Ayrıca Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste: “İnsanın oruç dışında yaptığı her türlü ibadet kendisi içindir. Fakat oruç tutmak benim içindir, bu nedenle de mükafatını dorudan ben vereceğim.” demiştir.

Bu hadislerin her biri Müslümanlığın farzlarını ve gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Bir ibadet türü olarak hadislerin pek çoğunda oruç tutmanın faydalarından da bahsedilmiştir. Bu faydalar sadece bir ibadet türü olarak değil aynı zamanda da orucun sağlık açısından da avantajlarını ortaya koymaktadır. Ramazan ayında doğru bir ibadet türü olarak oruç tutmak isteyen kişiler hadis ve ayetlerden yardım alabiliriler.