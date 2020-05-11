Oruç Ayetleri Nelerdir? Oruçla İlgili Ayetler Ve Hadisler

Oruç ile ilgili ayetler ve hadisler yer almaktadır. Bu ayet ve hadisler sayesinde oruç ibadetinin nasıl yapılacağını ve oruç ibadetine dair bilgiler edinmekteyiz. İslam'ın 5 şartı bulunmaktadır. Bu 5 şarttan biri de oruç tutmaktır.

Oruç Ayetleri Nelerdir?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde oruç ile ilgili ayetler yer almaktadır. Özellikle bu ayetler çeşitli platformlar üzerinden araştırılan ayetlerdir. İşte oruç ile ilgili ayetler;

Bakara Suresi 183. Ayet;

" Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır."

Bu ayetten anlaşılacağı üzere oruç uzun yolculuk yapan kişilere, hasta olan kişilere farz değildir. Yüce dinimiz İslam ise oruç tutmakta zorlananlar için ise bir yoksulun günlük yemek ihtiyacını karşılaması gerektiğini söylemiştir. Bu da dinimizce ibadetlerde zorluğun olmadığını göstermiştir.

Tahrim Suresi 5. Ayet;

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.

Oruçla İlgili Ayetler Ve Hadisler

Oruçla ilgili ayetlerin olduğu gibi aynı zamanda hadisler de yer almaktadır. İşte oruç ile ilgili yer almış hadis-i şerifler;

Peygamber efendimiz Hz Muhammed (S.A.V) şöyle buyuruyor;

" İslam toplamda beş temel bina üzerine inşa edilmiştir. Bu binalardan biri de Ramazan ayında oruç tutmaktır. "

Aynı şekilde peygamber efendimiz veda hutbesinde ümmet-i Muhammed'e şöyle seslenmiştir;

" Rabbinizden korkun. 5 vakit farz olan namazınızı kılın. Ramazan ayı geldiğinde ise orucunuzu tutun. Malı olanlar zekatlarını versinler. Sizi yönetenlere itaat edin. Böylece cennete girebilesiniz. "

" Oruç mümin için bir kalkandır. Oruç tuttuğunuz zaman birbirinize kötü söz söylemeyin ve kavga etmeyin. Biri kendinize kötülük etmeye kalkarsa, üç defa "Ben oruçluyum" desin.