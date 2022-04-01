ORDU 2022 TERAVİH VAKİTLERİ: Ordu'da teravih saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazı saatleri vatandaşların önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bulundukları şehirlerdeki teravih namazı saatleri sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimi inceliyor.
ORDU 2022 TERAVİH SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|20:22*
|2
|03.04.2022
|20:24
|3
|04.04.2022
|20:25
|4
|05.04.2022
|20:26
|5
|06.04.2022
|20:28
|6
|07.04.2022
|20:29
|7
|08.04.2022
|20:30
|8
|09.04.2022
|20:32
|9
|10.04.2022
|20:33
|10
|11.04.2022
|20:34
ORDU 2022 İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|04:36
|19:01
|20:22*
|2
|03.04.2022
|04:34
|19:02
|20:24
|3
|04.04.2022
|04:33
|19:03
|20:25
|4
|05.04.2022
|04:31
|19:04
|20:26
|5
|06.04.2022
|04:29
|19:05
|20:28
|6
|07.04.2022
|04:27
|19:06
|20:29
|7
|08.04.2022
|04:25
|19:07
|20:30
|8
|09.04.2022
|04:23
|19:08
|20:32
|9
|10.04.2022
|04:21
|19:09
|20:33
|10
|11.04.2022
|04:19
|19:10
|20:34
AYASOFYA'DA 88 YIL SONRA TERAVİH NAMAZI KILINACAK
Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak. Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah" dedi.
Bu arada, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından teravih namazları, yurt genelinde camilerde cemaatle kılınacak.