ORDU 2022 TERAVİH VAKİTLERİ: Ordu'da teravih saat kaçta kılınacak?

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazı saatleri vatandaşların önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bulundukları şehirlerdeki teravih namazı saatleri sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimi inceliyor.

ORDU 2022 TERAVİH SAATLERİ

Gün Tarih Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 20:22* 2 03.04.2022 20:24 3 04.04.2022 20:25 4 05.04.2022 20:26 5 06.04.2022 20:28 6 07.04.2022 20:29 7 08.04.2022 20:30 8 09.04.2022 20:32 9 10.04.2022 20:33 10 11.04.2022 20:34

ORDU 2022 İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:36 19:01 20:22* 2 03.04.2022 04:34 19:02 20:24 3 04.04.2022 04:33 19:03 20:25 4 05.04.2022 04:31 19:04 20:26 5 06.04.2022 04:29 19:05 20:28 6 07.04.2022 04:27 19:06 20:29 7 08.04.2022 04:25 19:07 20:30 8 09.04.2022 04:23 19:08 20:32 9 10.04.2022 04:21 19:09 20:33 10 11.04.2022 04:19 19:10 20:34

AYASOFYA'DA 88 YIL SONRA TERAVİH NAMAZI KILINACAK

Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak. Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah" dedi.



​Bu arada, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından teravih namazları, yurt genelinde camilerde cemaatle kılınacak.