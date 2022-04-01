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ORDU 2022 TERAVİH VAKİTLERİ: Ordu'da teravih saat kaçta kılınacak?

#Teravih#Ordu Teravih#Teravih Namazı
ORDU 2022 TERAVİH VAKİTLERİ: Orduda teravih saat kaçta kılınacak

İstanbul'da teravih namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamalarla günün aranan konuları arasında yer aldı. 2 yıl aranın ardından teravih namazı kılacak olan vatandaşlar illerindeki teravih namazı vaktini araştırıyor. Peki, Ordu'da teravih saat kaçta kılınacak? İşte ORDU 2022 TERAVİH VAKİTLERİ...

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazı saatleri vatandaşların önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bulundukları şehirlerdeki teravih namazı saatleri sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimi inceliyor.

ORDU 2022 TERAVİH SAATLERİ

GünTarihYatsı (Teravih)
102.04.202220:22*
203.04.202220:24
304.04.202220:25
405.04.202220:26
506.04.202220:28
607.04.202220:29
708.04.202220:30
809.04.202220:32
910.04.202220:33
1011.04.202220:34

ORDU 2022 İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:3619:0120:22*
203.04.202204:3419:0220:24
304.04.202204:3319:0320:25
405.04.202204:3119:0420:26
506.04.202204:2919:0520:28
607.04.202204:2719:0620:29
708.04.202204:2519:0720:30
809.04.202204:2319:0820:32
910.04.202204:2119:0920:33
1011.04.202204:1919:1020:34

AYASOFYA'DA 88 YIL SONRA TERAVİH NAMAZI KILINACAK

Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak. Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah" dedi.

​Bu arada, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından teravih namazları, yurt genelinde camilerde cemaatle kılınacak.

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#Teravih#Ordu Teravih#Teravih Namazı

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