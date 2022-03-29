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Öpüşmek orucu bozar mı, eşlerin birbirlerini öpmesiyle oruç bozulur mu? Diyanet yanıtladı

#Öpüşmek Orucu Bozar Mı?#Diyanet#Sarılmak Orucu Bozar Mı
Öpüşmek orucu bozar mı, eşlerin birbirlerini öpmesiyle oruç bozulur mu Diyanet yanıtladı

Oruçluyken dikkat edilmesi gereken ve orucu bozan durumlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bunlardan en çok merak edilenler ise Ramazanda eşlerin birbirlerine yakınlığı oldu. Peki, oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? İşte Diyanet'in verdiği yanıt...

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Ramazan ayında oruç hakkında yöneltilen sorular arasında eşlerin birbirine temas ve yakınlığı da yer alıyor. Sarılmak ve öpüşmek orucu bozar mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeme içmenin yanı sıra iradenin de önemli olduğu Ramazan ayında, öpüşmenin ve sarılmanın oruca etkisini Diyanet şu şekilde açıklıyor.

EŞLERİN BİRBİRLERİNİ ÖPMESİ ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

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#Öpüşmek Orucu Bozar Mı?#Diyanet#Sarılmak Orucu Bozar Mı

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