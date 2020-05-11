Nübüvvet Ne Demek? Nübüvvet Mührü Nedir? Nübüvvet Anlamı

Nübüvvet Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça olan “nubuwwa” sözünden dilimize geçmiştir. Kelimenin Arapça anlamı “nebi, peygamber” olsa da dilimizde “elçilik görevi” olarak kullanılıyor.

Nübüvvet Ne Demek?

Dilimize mastar halinde geçen nübüvvet, bir görevi ve yapılan işi kapsıyor. Dini literatürde “Allah ile kulları arasında dünyevi ve uhrevi işlerle alakalı elçilik görevi” olarak tanımlanıyor. Yani kısacası, bir görev tanımıdır.

Nübüvvet mastar kelimesinin isim hali Arapça “nebi”, Farsçada “peygamber” demektir. Bu da gösteriyor ki Yüce Allah (CC), kullarına dünya ve ahretle alakalı nasıl davranacakları konusunda onlara yol gösterecek nebi/peygamberler görevlendiriyor. Nebi/peygamberlerin de uyguladıkları bu göreve nübüvvet deniliyor.

Nübüvvet Mührü Nedir?

Nübüvvet mührü (hatem-i nübüvvet), Türkçede, peygamberlik nişanı, peygamberlik mührü olarak kabul ediliyor. Hz. Muhammet Mustafa’nın (asm) peygamber olduğunun ve dünyaya gönderilen son peygamber olduğunun işaretidir.

Nübüvvet mührüyle, peygamberlik görevi yani nübüvvet sonlandırılmış. Son peygamber olan Hz. Muhammed’in (asm), daha önce gelen bütün peygamberlerin nübüvvetlerini mühürlediğine (tastik ettiği) işarettir.

Peygamber Efendimizin nübüvvet mührünün iki kürek kemiğinin arasında bir et beni olduğu kabul edilir. Bu nübüvvet mührü, Kuran’dan önceki Tevrat ve İncil gibi kutsal kitaplarda da yer almıştır.

Ahzab suresinin 40. ayetinde; Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusu olduğu açıkça belirtiliyor.

Nübüvvet Anlamı

Nübüvvetin sözlük anlamı “haber vermek, iletmek” geçiyor. Dini literatürde ise “elçilik görevi” olarak kabul ediliyor. Yani kısaca nübüvvet dilimize peygamberlik görevi olarak geçmiştir.

Allah’ın yarattığı akıl sahibi kullarına emir, yasaklara uymaları, dünya ve ahret ihtiyaçlarını düzenlemeleri bakımından aracı olan kişilerin yürüttüğü görev alarak tanımlanabilir.

Nübüvvet yani peygamberlik görevi vahiy yoluyla bildiriliyor. Nebi ve peygamber olan kişiler de rol örnek olarak nübüvvetlik görevini yerine getiriyorlar.

Maide Suresi 44, Meryem suresi 51-53-54-56-58. ayetlerde nübüvvet ve nebilikle ilgili konulara değinilmiştir. Nebilik ve resullük verilen kişilerin Allah’ın elçisi olduğu, emir ve yasakları kullara iletme görevini yerine getirdikleri belirtiliyor.