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Niyet etmeden oruç tutulur mu, ne zaman ve nasıl niyet edilir? Diyanet bilgisi

#Niyet Etmeden Oruç Tutulur Mu#Ramazan#Oruca Nasıl Niyet Edilir
Niyet etmeden oruç tutulur mu, ne zaman ve nasıl niyet edilir Diyanet bilgisi

Ramazan ayı içerisinde oruç tutarken sahura kalkamayan vatandaşların en son sorguladığı, "Niyet etmeden oruç tutulur mu" Diyanet tarafından yanıtlandı. Peki, oruca sabah niyet edilir mi, geceden niyetlenilmeyen oruç kabul olur mu? Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? şte yanıtları...

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Oruca niyetlenirken genellikle su içilir. niyet ettikten sonra da oruç başlamış olur ve bir şeyler yenip içilmez. Ancak herhangi bir nedenden dolayı niyet etmeyi unutmuş ya da uyuyakalmış olan vatandaşlar yine de o gün oruç tutabilir mi merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, niyet etmeden oruç tutulur mu, saat kaça kadar niyet edilir? Diyanet bilgisi ile yanıtlar haberimizde...

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

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Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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#Niyet Etmeden Oruç Tutulur Mu#Ramazan#Oruca Nasıl Niyet Edilir

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