Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

Nikotin bandı orucu bozar mı? Nikotin bandı hakkında Diyanet açıklaması

#Nikotin Bandı#Nikotin Bandı Orucu Bozar Mı#Diyanet
Nikotin bandı orucu bozar mı Nikotin bandı hakkında Diyanet açıklaması

Nikotin bandının orucu bozup bozmadığı, ramazan orucuna az bir zaman kala araştırılan konulardan biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2022 yılında ramazan 2 Nisan’da başlayacak. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler ve orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, nikotin bandı orucu bozar mı?

Haberin Devamı

Orucu bozan durumlar her yıl oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini ramazan ayında yerine getirecekler. 2 Nisan’da başlayacak olan oruç bayrama kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nikotin bandı orucu bozmaz. İşte detaylar

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nikotin Bandı#Nikotin Bandı Orucu Bozar Mı#Diyanet

BAKMADAN GEÇME!

Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu

BAKMADAN GEÇME!

Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu
16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

16 milyar TL’lik vurgun İstanbul’a uzandı

#Banka Vurgunu