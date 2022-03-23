Nikotin bandı orucu bozar mı? Nikotin bandı hakkında Diyanet açıklaması

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Orucu bozan durumlar her yıl oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini ramazan ayında yerine getirecekler. 2 Nisan’da başlayacak olan oruç bayrama kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nikotin bandı orucu bozmaz. İşte detaylar

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).