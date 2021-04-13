Nikotin bandı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu yanıtladı

Sigara bağımlılığından kurtulma amacıyla nikotin bandı kullanan kişiler, aynı zamanda oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyorlar. Ramazan ayında da tedavilerine devam etmek isteyen vatandaşlar için, “Nikotin bandı orucu bozar mı?” sorusunun cevabı da oldukça önemli. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine göre nikotin bandı kullanmak orucu etkiler mi? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar.

Nikotin bandı orucu bozar mı?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).