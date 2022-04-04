Nevşehir iftar ve sahur vakti 2022: Nevşehir’de iftara ne kadar kaldı? İşte iftar ve sahur saatleri

Nevşehir iftar ve sahur vakti 4 Nisan itibari ile merak ediliyor. Nevşehir’de yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeye göre sahurlarını yaptılar. Şimdi iftar için geri sayım başladı. 2022 imsakiye bilgilerine göre Nevşehir iftar saati 19:14 olacak.
NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ
Nevşehir iftar saati 19:14 olacak.
NEVŞEHİR SAHUR SAATİ KAÇTA?
Nevşehir sahur saati 04:49 olacak.
NEVŞEHİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Nevşehir’de bu akşam teravih namazı 20:32'de kılınacak.
NEVŞEHİR İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|04:54
|19:12
|20:30*
|2
|03.04.2022
|04:52
|19:13
|20:31
|3
|04.04.2022
|04:51
|19:14
|20:32
|4
|05.04.2022
|04:49
|19:15
|20:34
|5
|06.04.2022
|04:47
|19:16
|20:35
|6
|07.04.2022
|04:45
|19:16
|20:36
|7
|08.04.2022
|04:44
|19:17
|20:37
|8
|09.04.2022
|04:42
|19:18
|20:38
|9
|10.04.2022
|04:40
|19:19
|20:39
|10
|11.04.2022
|04:38
|19:20
|20:41
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