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Nevşehir iftar ve sahur vakti 2022: Nevşehir’de iftara ne kadar kaldı? İşte iftar ve sahur saatleri

#Nevşehir İftar Vakti#İftar Saatleri#İftar Saati
Nevşehir iftar ve sahur vakti 2022: Nevşehir’de iftara ne kadar kaldı İşte iftar ve sahur saatleri

Nevşehir iftar saatleri ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan’da başladı. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirilmesinin ardından mayıs ayında bayram başlayacak. Nevşehir İmsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, Nevşehir’de iftara ne kadar kaldı? Sahur ve iftar saat kaçta?

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Nevşehir iftar ve sahur vakti 4 Nisan itibari ile merak ediliyor. Nevşehir’de yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeye göre sahurlarını yaptılar. Şimdi iftar için geri sayım başladı. 2022 imsakiye bilgilerine göre Nevşehir iftar saati 19:14 olacak.

NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Nevşehir iftar saati 19:14 olacak.

NEVŞEHİR SAHUR SAATİ KAÇTA?

Nevşehir sahur saati 04:49 olacak.

NEVŞEHİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Nevşehir’de bu akşam teravih namazı 20:32'de kılınacak.

NEVŞEHİR İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.2022  04:5419:1220:30*
203.04.2022  04:5219:1320:31
304.04.2022  04:5119:1420:32
405.04.2022  04:4919:1520:34
506.04.2022  04:4719:1620:35
607.04.2022  04:4519:1620:36
708.04.2022  04:4419:1720:37
809.04.2022  04:4219:1820:38
910.04.2022  04:4019:1920:39
1011.04.2022  04:3819:2020:41

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