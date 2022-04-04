Nevşehir iftar ve sahur vakti 2022: Nevşehir’de iftara ne kadar kaldı? İşte iftar ve sahur saatleri

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Nevşehir iftar ve sahur vakti 4 Nisan itibari ile merak ediliyor. Nevşehir’de yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeye göre sahurlarını yaptılar. Şimdi iftar için geri sayım başladı. 2022 imsakiye bilgilerine göre Nevşehir iftar saati 19:14 olacak.

NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Nevşehir iftar saati 19:14 olacak.

NEVŞEHİR SAHUR SAATİ KAÇTA?

Nevşehir sahur saati 04:49 olacak.

NEVŞEHİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Nevşehir’de bu akşam teravih namazı 20:32'de kılınacak.

NEVŞEHİR İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:54 19:12 20:30* 2 03.04.2022 04:52 19:13 20:31 3 04.04.2022 04:51 19:14 20:32 4 05.04.2022 04:49 19:15 20:34 5 06.04.2022 04:47 19:16 20:35 6 07.04.2022 04:45 19:16 20:36 7 08.04.2022 04:44 19:17 20:37 8 09.04.2022 04:42 19:18 20:38 9 10.04.2022 04:40 19:19 20:39 10 11.04.2022 04:38 19:20 20:41

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