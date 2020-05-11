Nefs Nedir? Nefsin Mertebeleri Nelerdir

İslam’da doğan her insanın tertemiz olduğuna inanılmaktadır. Ancak, özellikle hakikati kavrama eğilimiz olan insanların nefisleri zamanla kirlenir. Bu bağlamda nefis ile şeytan işbirlikçi olarak nitelendirilmektedir.

Nefs Nedir?

Tasavvufi yaklaşımlarda şer ve günaha sebep olan kötü huy ve isteklerin tamamı nefis olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, şeytanın insanlara olan vesvesesini de nefis aracılığı ile ilettiğine inanılmaktadır. Şeytan, nefislerini kullanarak insanlara günahları güzel gösterir ve kendisini sürekli bu yola gelmesi için telkin eder. Bu telkinlere uyarak, nefsine düşen kişiler de git gide günah bataklığına yaklaşır. Kur’an-ı Kerimde nefse değinilen ayetlerin çoğunda onun kötülüğü emrettiği vurgusu yapılmaktadır.

Nefsin Mertebeleri Nelerdir?

Nefsin; nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i razıyye, nefs-i merdıyye ve nefs-i kamile olmak üzere 7 mertebesi vardır. Bu mertebelere aynı zamanda “atvar-seb’a” da denmektedir. Nefse ait mertebelerin her biri Allah’a ait isimler zikredilerek aşılabilmektedir. Nefs-i emmare, sürekli kötülük emredilen mertebedir. Bu mertebede bulunan kişiler arzu ve istekleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Nefs-i levvame, yaptığı kötülük ve günahlar için kendini ayıplamaktadır. Bu mertebedeki kimse gafletten uyanmaya ve yaptıkları için pişmanlık duymaya başlamaktadır. Nefs-i mülhime aynı zamanda ilham alan nefis olarak da bilinmektedir. Bu mertebede kişinin kalbinde Allah tarafından gelen bir mana oluşmaya başlamaktadır.

Nefs-i mutmainne, hiçbir şüphesi kalmamış ve tamamen tatmin olan nefis mertebesi olarak bilinmektedir. Nefs-i mutmainne ardından nefs-i razıyye mertebesine geçilmektedir. Burada nefsin razı ve memnun olduğu bilinmektedir. Bu mertebedeki kişinin nefsi Allah tarafından gelmiş ve geçmiş olan her şeye razı olmuştur.

Nefs-i merdiyye mertebesi, Allah’ın rızasına nail olmaktadır. Bu nedenle de razı olunmuş nefis olarak kabul edilmektedir. Nefsin son mertebesinde ise nefs-i kamile yer almaktadır. Bu noktada nefis tamamen safileşmiş ve kemale ermiştir.