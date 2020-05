Namazda Okunan Zammı Sureler Nelerdir? Namaz Sureleri Ve Okunuş Sırası

Namazda okunması gereken zammı sureler vardır. Bu zammı surelerin ne olduğu merak edilmektedir. Dinimizde ki en önemli ibadet namazdır. Namaz kılmayı bilmek namazda okunacak zammı sureleri öğrenmek önemlidir. Namazda okunan surelerin atlanması veya unutulması namaz esnasında mekruh olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden namazda okunacak zammı sureleri sırasıyla bilmeliyiz. Fakat bu surelerin okunmasının unutulması namazı bozmaz.

Namazda Okunan Zammı Sureler Nelerdir?

Namazda okunan zammı surelerden ilki Fatiha suresidir. Fatiha suresi her rekatta okunan bir zammı suredir. Besmele çekerek Fatiha suresi okunur. Namazda okunan bir diğer zammı sure ise Fil suresidir. Fil suresini bilmeyenler için ihlas suresi de namazda okunan bir diğer suredir. Ayrıca namazda okuduğumuz bir diğer sure ise Kureyş suresidir. Kureyş suresinden sonra okunacak bir diğer sure ise Maun suresidir. Maun suresi de namazda okunan zammı sureler olarak biliniyor. Namazda okunan zammı surelerden önce besmele çekilir ve o şekilde okunur.

Kevser suresi de namazda okunan bir diğer zammı suredir. Kafirun suresi de namazda okunan surelerden bir diğeridir. Zammı sureler olarak okunacak birçok zammı sure yer alır. Namazda okunan diğer zammı sureler ise şu şekildedir;

- Nasr suresi

- Tebbet suresi

- İhlas suresi

- Felak suresi

- Nas suresi

Namaz Sureleri ve Okunuş Sırası

İftidah tekbiri yani başlama tekbiri çekildikten sonra namaza başlanır. Namaza başladıktan sonra ilk okunan zammı sure Fatiha suresidir. Namazın her bölümünde okunacak sureler farklıdır. İlk olarak kıyam suresinde okunacak dualar yer almaktadır. Fatiha suresini okuduktan sonra tekrardan besmele çekilir ve bir zammı sure okunur.

Bu okunacak yeni zammı surenin belirli bir zammı sure olmasına gerek yoktur. Fatiha'dan sonra isteğe göre İhlas suresi, Fil suresi veya diğer zammı surelerden biri seçilerek okunur. Namazda secdeden sonra oturup beklediğimiz bölümde ise okunacak yine sureler bulunmaktadır. Otururken ilk olarak sırasıyla tahiyyat suresi ardından salli barik sureleri ve son olarak rabbena sureleri okunur. Ardından selam verilerek namaz bitirilir.