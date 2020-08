Tebbet Suresi Oku ve Dinle - Tebbet Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)

Surede, Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. Tebbet suresinin anlamını araştıran vatandaşlar bir yandan da fazileti hakkında bilgi almak istiyor. İşte, Tebbet suresi hakkında merak edilen detaylar...

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Tebbet Suresi Dinle

Tebbet Suresi Türkçe Meali (Diyanet)

Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir, Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

Tebbet Suresi Arapça Okunuşu





Tebbet Suresi Konusu

Tebbet Suresi mucize olarak isimlendiriliyor. Konusu Ebu Leheb'dir. Ebu Leheb'in yaptıklarından sonra elinin kuruduğu anlatılıyor. Ona malının da fayda sağlanmadığı anlatılıyor. Genel anlamda konu Ebu Leheb üzerinde geçiyor.

Tebbet Suresi Anlamı ve Önemi

Tebbet Suresi anlamı Türkçe mealiyle anlaşılabilir. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde. Esas anlatılmak istenen Ebu Leheb üzerinden malına ve gücüne güvenenlerin sonunun kötü olduğudur. Bu olay bizzat yaşandığından çok önemli bir yere sahip olduğu aktarılmıştır.

Tebbet Suresi Kaç Ayet ve Sayfa Ne Zaman İndirilmiştir?

Tebbet Suresi toplam 5 ayetten oluşuyor. 603. sayfada yer alır. Ebu Leheb henüz ölmeden nazil olduğu kaynaklarda alır. Bazı kaynaklar Ebu Leheb öldükten sonra nazil olduğunu işaret eder.

Tebbet Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Tebbet Suresi Kur'anın 603. sayfasına bakılarak bulunabilir. Kur'anın son cüzü olan 30. cüz içerisinde bulunuyor.

Tebbet Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kahrolsun, kurusun anlamlarına gelen surenin birçok fazileti belirtiliyor. 7 kez okunması halinde her türlü hastalıktan kurtulmaya yardımcıdır. Nazar değen kişiler için okunabilir. Zalim düşmana karış 1000 kez okunduğunda düşmanın helak olacağı belirtiliyor. Faydaları arasında şifa olduğu aktarılıyor. Kişinin her türlü zarardan ve hastalıktan korunmasına fayda sağladığı ifade ediliyor.

Tebbet Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Kur'anda bulunan her sure abdest alınarak okunursa daha hayırlı olduğu belirtilir. Ancak eğer ki imkan bulunmuyorsa, Tebbet Suresi abdest alınmadan okunabiliyor. Okunmaması gereken bazı alanlar haricinde her alanda dua olarak okunabilir.

Tebbet Suresi Hikmeti ve Sırları

Tebbet Suresinin hikmetleri alimler tarafından aktarılır. Ebu Leheb henüz ölmeden bu surenin nazil olduğu belirtilir. Direkt olarak Ebu Leheb ve karısının ellerinin kuruyacağını belirttiği için birçok sırra mazhar olmuştur.

Tebbet Suresi Ne İçin Ne Zaman Neden ve Nasıl Okunur?

Tebbet Suresi, hastalık durumlarında okunabilir. Bunun yanında herhangi bir okuma zamanı yoktur. Her vakit namazdan sonra okunabilir. Kişi isterse sessiz isterse sesli biçimde Tebbet Suresi okuyabilir.

Tebbet Suresi Nasıl Ezberlenir?

Tebbet Suresi 5 ayettir. Kısa olarak bilinen bu surenin ezberlenmesi çok zor değildir. Tebbet Suresinin her bir ayeti 5 kez okunursa ezberleme yapılabilir. Eğer 5 kez okunduğunda ezberlenmesi na mümkünse o zaman bütün olarak 11 kez okunması tavsiye edilmiştir.

Tebbet Suresi Ne Anlatıyor?

Ebu Leheb'in Hazreti Muhammed'e karşı düşmanlığı anlatılıyor. Allah, Ebu Leheb'i kınayarak sureye başlamış ve bu tür kişilerin her daim var olacağını ifade etmiştir. Surede Ebu Leheb'in ellerinin kuruyacağı ve kuruduğu belirtilmiştir.

Tebbet Suresi Özellikleri

Tebbet Suresinin manası 'Kurusun ve Kahrolsun' olarak belirtilir. Sure toplamda 5 ayetten meydana gelir. Sure numarası 111'dir. Toplam kelimesi 29 olan Tebbet Suresinin, harf sayısı 81'dir. Bu sure hem Ebu Leheb hem de karısının cehenneme gideceğini belirtiyor.

Tebbet Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Tebbet Suresi, alimlerin şifa için okunması gereken sureler tavsiyeleri arasında yer alıyor. Birçok alim surenin okunma maksadının şifa almak için okunduğunu belirtirler. Bununla beraber Tebbet Suresi, Allah'ın yardım etmesi maksadıyla okunur.

Tebbet Suresi Uzun Bağışlama Duası

Okunan tüm surelerden sonra bağışlama duası okunabilir. Tebbet Suresi okuduktan sonra uzun bağışlama duası yapılabilir.

'Allah'ım sen alemlerin alimisin. Ne dersen o olur. Dediğin her şey anında olur. Peygamberine karşı çıkan Ebu Leheb ve karısına ders verdin. İnsanlar için bunun ders olmasını sağladın. Ey Allah'ım bizleri affet. Bizleri peygamberin Hazreti Muhammed'in yolundan ayırma. Bize onun hayırlı ümmeti olma şerefini ihsan eyle. Ey yüceler yücesi. Sen koruyan, gözeten ve şifa verensin. Hastalıklarımıza, sıkıntılarımıza şifa ver ya Rabbi!'

Tebbet Suresi Üzerinde Taşımak

Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan sureler, kişinin temiz kalması suretiyle üzerinde taşınması değerlidir. Buna herhangi bir durum engel değildir. Ancak belirtildiği gibi taşınan şeyin Allah'ın hikmetli sözü olduğu unutulmaması gerekiyor. Alimler, Tebbet Suresi taşıyan kişi bunu Allah rızası için yapıyorsa tüm faydalarını alacağını belirtmişlerdir.

Tebbet Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Tebbet Suresi her vakit okunabilen surelerin başında gelir. Namaz sonrasında veya günlük rutin işler yapıldığında, akla gelen her vakitte okunabilir. Tebbet Suresi okuma vakti gece veya sabah olabilir. Öğlen ya da ikindi vakitlerinde okunabilir. Bunun için tek şart insanın halis niyetidir. Hastalıkta, sağlıkta, zor zamanda, dar durumda her daim okunabilir. Abdest alarak okunursa hikmetleri katbekat artar.

TEBBET SURESİNİN TEFSİRİ

Ebû Leheb, Abdülmuttalib’in oğlu ve Hz. Peygamber’in baba bir amcasıdır. Asıl adı Abdülüzzâ olup parlak yüzlü olduğundan veya öfkelendiğinde yanakları kızardığı için babası tarafından kendisine “alev gibi, çok parlak” anlamına gelmek üzere Ebû Leheb lakabı verilmiştir. Daha önce Hz. Muhammed’i çok sevdiği, hatta iki oğlunu onun kızlarıyla evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra onun azılı düşmanı oldu. Hz. Peygamber, insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dinî ve ahlâkî erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebû Leheb ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Rivayete göre Resûlullah panayırda dolaşarak insanları İslâm’a davet ederken Ebû Leheb de arkasından gider ve çevresindekilere onun yalancı olduğunu söylerdi (Kurtubî, XX, 236). Hz. Peygamber’e karşı daima onun düşmanlarıyla birlikte hareket etmiş, hem kendisi hem de karısı ona eziyet etmişlerdir. Hicretin 2. yılında çiçek hastalığına yakalandığı için Bedir Savaşı’na katılamamış, fakat yerine adam göndermiş, ayrıca müşriklere malî destekte bulunmuştur. Kureyş’in Bedir’deki yenilgisini ve ağır kayıplarını haber aldıktan yedi gün sonra kahrından öldüğü söylenmektedir. Çiçek hastalığı kendilerine de bulaşır endişesiyle ailesinden hiç kimsenin ona yaklaşmadığı, öldüğünde ücretle tuttukları Sudanlılar’a defnettirdikleri rivayet edilir. Ebû Leheb’in kızı müslüman olarak Medine’ye hicret etmiş, oğulları Utbe ile Muttalib de Mekke’nin fethinden sonra İslâm’a girmişlerdir (fazla bilgi için bk. Mehmet Ali Kapar, “Ebû Leheb”, DİA, X, 178-179).

“Ebû Leheb’in elleri kurusun!” meâlindeki 1. âyet mecazi bir ifade olup onun helâk olması yönünde bir bedduadır. Devamındaki “tebbe” fiili, bedduanın gerçekleşeceğini ifade eder; nitekim öyle de olmuştur. Müfessirler 2. âyette Ebû Leheb’in kazandığı bildirilen şeyden maksadın onun çocukları, malı, mevki ve itibarı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre âyet, bunların hiçbirinin kendisini kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. “Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı” diye çevirdiğimiz 2. âyete, “Malı ona ne fayda sağladı, o ne kazandı?” diye soru şeklinde de mâna verilmiştir (Şevkânî, V, 606-607).

Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in amcası olduğu için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı 3. âyette ateşi son derece şiddetli olan cehenneme gireceği haber verilmiştir.

Ebû Leheb’in karısı, Harb’ın kızı ve Ebû Süfyân’ın kız kardeşi Ümmü Cemîl Avrâ’dır. “Dedikodu yapıp söz taşıyan...” diye çevirdiğimiz 4. âyeti, Hz. Peygamber’e eziyet etmek maksadıyla diken, çalı çırpı toplayıp geceleyin peygamberin yoluna serdiği için “odun taşıyan” diye çevirenler de vardır. Biz meâlde, insanların arasını bozmak amacıyla laf götürüp getirdiği ve Hz. Peygamber’i maddî sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için mecazi anlamda böyle (hammâlete’l-hatab) nitelendirildiği şeklindeki yorumu tercih ettik. Taberî, her iki yorumu destekleyici rivayetler aktardıktan sonra kendisi birinci mânayı tercih etmiştir (bk. XXX, 338-339). Ayrıca hata ve günahlarını yüklenip taşıdığından dolayı mecazi anlamda “yanacağı cehennem için odun taşıyan” olarak nitelendirildiği kanaatinde olanlar da vardır (bk. Şevkânî, V, 607-608). Aynı kadın, Lât ve Uzzâ isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hz. Peygamber’e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı da 5. âyet, “Dünyadaki gerdanlık yerine âhirette boynuna ateşten bir ip takılacaktır” şeklinde yorumlanmıştır (bk. Kurtubî, XX, 242).

