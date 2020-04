Taha Suresi Oku - Tâhâ Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)

Taha Suresi Mekke döneminde inmiştir. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.

Taha Suresi ne demek?

Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır.Kaynaklarda nüzûlü için belirli bir sebepten söz edilmez. Geldiği dönemin şartları ve sûrenin içeriği, Hz. Peygamber’e ve müminlere teselli verip onların moralini yükseltmeyi amaçladığını göstermektedir.

Taha Suresi Konusu

Hz. Peygamber’in mâneviyatını yükselten ve Allah’ın kudretine dikkat çeken ifadelerle başlanmış, ardından Hz. Mûsâ’nın Firavun’la mücadelesine, Cenâb-ı Hakk’ın İsrâiloğulları’na lutfettiği nimetlere ve onların hatalı tutumlarına geniş bir biçimde yer verilmiştir. Daha sonra Hz. Âdem’in yaratılışına ve şeytanın onları kandırıp cennetten çıkmalarına sebep oluşuna değinilmiş, inkârcıların karşılaşacakları âkıbet hatırlatılmış ve ebedî mutluluğun Allah’a saygıda kusur etmekten sakınanların olacağı belirtilmiştir.

Taha Suresi Fazileti

Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir hadiste anlatıldığına göre, Tâhâ ve Yâsîn sûrelerini işiten melekler şöyle demişlerdir: Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu, bunları taşıyan gönüllere ne mutlu, bunları okuyan dillere ne mutlu!” (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 20).

Birçok sûrede olduğu gibi âyetlerinin kısa ve sonlarının secili olması sûrenin okunuşuna apayrı bir mûsiki katmaktadır.

Taha Suresi Okunuşu

1. Taha 2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka 3. İlla tezkiratel limey yahşa 4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula 5. Errahmanü alel arşisteva 6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera 7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa 8. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna 9. Ve hel etake hadiysü musa 10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda 11. Felemma etaha nudiye ya musa 12. İnnı ene rabbüke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva 13. Ve enahtertüke festemı' lima yuha 14. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı 15. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a 16. Fe la yesuddenneke anha mel la yü'minü biha vettebea hevahü fe terda 17. Ve ma tilke bi yemınike ya musa 18. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra 19. Kale elkıha ya musa 20. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes'a 21. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula 22. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra 23. Li nüriyeke min ayatinel kübra 24. İzheb ila fir'avne innehu tağa 25. Kale rabbişrah lı sadrı 26. Ve yessir lı emrı 27. Vahlül ukdetem mil lisanı 28. Yefkahu kavlı 29. Vec'al li vezıram min ehlı 30. Harune ehıy 31. Üşdüd bihı ezrı 32. Ve eşrikhü fı emrı 33. Key nüsebbihake kesıra 34. Ve nezkürake kesıra 35. İnneke künte bina besıyra 36. Kale kad ütiyte sü'leke ya musa 37. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra 38. İz evhayna ila ümmike ma yuha 39. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı 40. İz temşı uhtüke fe raca'nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci'te ala kaderiy ya musa 41. Vastana'tüke li nefsı 42. İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı 43. İzheba ila fir'avne innehu tağa 44. Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa 45. Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa 46. Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era 47. Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda 48. İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella 49. Kale fe mer rabbüküma ya musa 50. Kale rabbünellezı a'ta külle şey'in halkahu sümme heda 51. Kale fema balül kurunil ula 52. Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab la yedıllü rabbı ve la yensa 53. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta 54. Külu ver'av en'ameküm inne fı zalike le ayatil li ülin nüha 55. Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra 56. Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba 57. Kale ec'tena li tuhricena min erdına bi sıhrike ya musa 58. Fe le ne'tiyenneke bi sıhrim mislihı fec'al beynena ve belneke mev'ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva 59. Kale mev'ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha 60. Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta 61. Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera 62. Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva 63. Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla 64. Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme menista'la 65. Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka 66. Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a 67. Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa 68. Kulna la tehaf inneke entel a'la 69. Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta 70. Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa 71. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve le üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta'lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka 72. Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihil hayated dünya 73. İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka 74. İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fıha ve la yahya 75. Ve mey ye'tihı mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula 76. Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka 77. Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa 78. Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm 79. Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda 80. Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva 81. Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva 82. Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda 83. Ve am a'celek an kavmike ya musa 84. Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda 85. Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy 86. Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va'den hasena e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'ıdı 87. Kalu ma ahlefna mev'ıdeke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy 88. Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy 89. E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a 90. Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etıy'u emrı 91. Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa 92. Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu 93. Ella tettebian e fe esayte emri 94. Kale yebneümme la te'huz bi lıhyetı ve la bi ra'si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı 95. Kale fe ma hatbüke ya samiriyy 96. Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı 97. Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa 98. İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey'in ılma 99. Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra 100. Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra 101. Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla 102. Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka 103. Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra 104. Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma 105. Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa 106. Fe yezeruha kaan safsafa 107. La tera fıha ıvecev ve la emta 108. Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa 109. Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla 110. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bihı ılma 111. Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma 112. Ve mey ya'mel mines salihüti ve hüve mü'minün fe la yehafü zulmev ve la hadma 113. Ve kezalike enzelnahü kur'anen arabiyyev ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra 114. Fe teallellahül melikül hakk ve la ta'cel bil kur'ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma 115. Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma 116. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba 117. Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka 118. İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra 119. Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha 120. Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla 121. Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava 122. Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda 123. Kelehbita minha cemıam ba'duküm li ba'dın adüvv fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka 124. Ve men a'rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a'ma 125. Kale rabbi lime haşertenı a'ma ve kad küntü besıyra 126. Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve kezalikel yevme tünsa 127. Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka 128. E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin nüha 129. Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma 130. Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda 131. Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku rabbike hayrun ve beka 132. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva 133. Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula 134. Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza 135. Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta'lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda

Taha Suresi Tefsiri

Müfessirler arasında, bu sûrenin ilk âyetini oluşturan ve “tâ-hâ” şeklinde okunan iki harfin mahiyeti ve anlamı hususunda iki yorum vardır. a) Bunlar bazı sûrelerin başında yer alan ve teker teker okunduğu için “hurûf-i mukattaa” diye adlandırılan harflerdendir (bu konuda bilgi için bk. Bakara 2/1). b) Bunlar ayrı iki harf değil, anlamı olan bir kelimedir. Bu eğilim içinde kuvvetli bulunan görüşe göre bu kelime Arapça’nın bazı lehçelerinde “ey kişi, ey insan!” mânasına gelmektedir. Bu görüşün sahipleri, İslâm öncesi Arap şiirinden bu anlamdaki kullanımı gösteren örnekleri zikrederler. Ayrıca bu kelimenin Allah’ın isimlerinden biri olduğu ve bu âyette o isme yemin edildiği görüşü de ileri sürülmüştür (bk. Taberî, XVI, 135-137; İbn Âşûr, XVI, 182-183).

Resûlullah’ın ve müslümanların çok zor şartlar altında bulundukları bir dönemde inen sûre, insanlık için bir lutuf olan Kur’an’ın ne yüce bir makamdan geldiğine dikkat çeken, muhataplarına mânevî huzur ve tatmin sağlayan, moral gücünü yükselten ifadelerle başlamaktadır. 2. âyetin “mutsuz olasın diye” şeklinde çevirdiğimiz kısmını “eziyet, zahmet çekesin diye” şeklinde tercüme etmek mümkündür. Her iki mânaya göre âyetten çıkan sonuç şu olmaktadır: Kur’an’ın getirdiği ilâhî mesajın amacı, insanın yaşama sevincini kırmak veya yok etmek değil, yaratılış amacına uygun bir sorumluluk bilinci taşıyanlara yol göstermek, hatırlatma ve uyarılarda bulunmaktır. Bazı müfessirler Resûlullah’ın tebliğ görevi esnasında çektiği sıkıntıları ve gece ibadetinden ötürü tâkatten düştüğünü anlatan rivayetlerle bağ kurarak ve ibadette maksadın meşakkat olmadığını belirtmek için âyete, Kur’an’ın insanı güç yetiremeyeceği şeylerle sorumlu tutmak üzere gelmediği mânasını vermişler; bazıları da burada, Hz. Peygamber’in hep bu sıkıntılı duruma mahkûm kalmayıp güçlü ve itibarlı olacağı ve değerinin bilineceği günlere de kavuşacağı yönünde müjde verildiği yorumunu yapmışlardır (bk. Taberî, XVI, 137; Râzî, XXII, 3-4). Âyetlerin indiği dönemle ilgili rivayetler ışığında, hemşehrilerinin hakikatleri görmemekte ve elleriyle yaptıkları putları tanrı edinmekte direnmeleri karşısında mâneviyat kırıklığına uğrayan Hz. Peygamber’e teselli verildiği, Kur’an’ın, ancak insan olmanın sorumluluğunu taşıyanlar ve bunun hakkını verememekten korkanlar için öğüt ve uyarı etkisi yapacağı bildirilerek bu bilinçten yoksun olanlar için kendisini helâk etmemesi gerektiğine imada bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bütün evren rahmân olan Allah’ın hükümranlığı altında olduğuna göre, varlıklar âlemi O’nun merhametiyle kuşatılmış demektir, her varlık fark etse de etmese de O’nun rahmetinden payına düşeni almaktadır (“arş” ve “istivâ” kelimelerinin açıklaması için bk. A‘râf 7/54). Göklerde, yeryüzünde ve ikisi arasında bulunan her şeyin Allah’a ait olduğu birçok âyette ifade edilmiştir. Kur’an’ın sadece bu âyetinde, belirtilenlerin yanı sıra toprağın altındakilerin de O’na ait olduğu bildirilmiştir. Müfessirler genellikle bu ifadeyi yerin yedi kat altındakiler şeklinde açıklamışlardır; bu yaklaşıma göre insan için genellikle merak konusu olan bir alana işaret edilmiş olur. Âyette varlık ve olayların insan tarafından yakından gözlemlenebilen bir kesitine özel bir vurgu yapılmış olduğu düşüncesinden hareketle, bu ifade “toprağın hemen altındakiler” şeklinde de yorumlanabilir. Her hâlükârda, bu unsura özel olarak yer verilmesiyle, hiçbir şeyin Cenâb-ı Hakk’ın mutlak egemenliği dışında düşünülemeyeceğine dikkat çekildiği açıktır.

Belirtilen mutlak egemenliğin en açık göstergesi, Allah’ın kâinattaki her varlık ve olayın bilgisine sahip olması ve hiçbir şeyin O’na gizli kalmamasıdır. İlâhî bilginin bütün inceliklere ve ayrıntılara nüfuz derecesini iyi kavramamız için, sadece saklananlara değinilmekle yetinilmeyip daha gizli olanlara ayrıca temas edilmiştir. 7. âyetteki “gizli” diye çevirdiğimiz sır ve “gizlinin gizlisi” diye çevirdiğimiz ahfâ kelimeleri değişik biçimlerde yorumlanmıştır. Bazı müfessirlere göre “sırdan daha gizli olan”ın anlamı “kişinin içinden geçirip dış dünyaya yansıtmadıkları”dır. Taberî bu konudaki görüşleri verdikten sonra kendi tercih ettiği yorumu şöyle belirtir: “Sırdan daha gizli olan, Allah’ın kullarından sakladığı, var olması imkân dahilinde bulunmakla birlikte henüz varlıklar alanına çıkmamış olanlar içinden kulların bilmedikleridir; zira bunları ancak Allah ve sonra da O’nun kendilerine bildirdiği kullar bilebilir” (XVI, 139-141 ). M. Esed ise âyetin bu kısmını, “O sadece insanın dile getirilmeyen bilinçli düşüncelerini değil, bilinç altında olup bitenleri de bilmektedir” şeklinde açıklar (II, 624).

Tasavvufçular insanın mânevî varlığını derinliğe doğru “kalp, sır, ruh, hafî, ahfâ” şeklinde sıralarken (bk. H. Kâmil Yılmaz, s. 460), bu kelimelerin geçtiği âyetlere dayanmışlardır. Buna göre Allah, kâinatın özü olan insanın en derin ve en gizli boyutlarını da bilmektedir.

8. âyette geçen ve “en güzel isimler” diye çevirdiğimiz esmâ-i hüsnâ, “Allah Teâlâ’nın en güzel ve en mükemmel anlamlara ve niteliklerine delâlet eden isimleri” anlamına gelir (bilgi için bk. A‘râf 7/180).

TAHA SURESİ TEFSİRİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

TAHA SURESİ DİYANET MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Tâ Hâ. ﴾1﴿ (Ey Muhammed!) Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah'ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. ﴾2-3﴿ (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. ﴾4﴿ Rahmân, Arş'a kurulmuştur. ﴾5﴿ Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O'nundur. ﴾6﴿ Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. ﴾7﴿ Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. ﴾8﴿ Mûsâ'nın haberi sana ulaştı mı? ﴾9﴿ Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum). Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum" demişti. ﴾10﴿ Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: "Ey Mûsâ!" ﴾11﴿ "Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ'dasın." ﴾12﴿

"Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle." ﴾13﴿ "Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl." ﴾14﴿ "Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim." ﴾15﴿ "Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helak olursun!" ﴾16﴿ "Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?" ﴾17﴿ Mûsâ dedi ki: "O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm." ﴾18﴿ Allah, "Onu yere at ey Mûsâ!" dedi. ﴾19﴿ Mûsâ da onu attı. Bir de ne görsün o, hızla akan bir yılan olmuş! ﴾20﴿ Allah şöyle dedi: "Tut onu. Korkma! Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz." ﴾21﴿ "Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak, (alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın." ﴾22-23﴿ "Firavun'a git, çünkü o azmıştır." ﴾24﴿ Mûsâ dedi ki: "Rabbim! Gönlüme ferahlık ver." ﴾25﴿ "İşimi bana kolaylaştır." ﴾26﴿ "Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar." ﴾27-28﴿ "Bana ailemden birini yardımcı yap," ﴾29﴿ "Kardeşim Hârûn'u." ﴾30﴿ "Onunla gücümü artır." ﴾31﴿ "Onu işime ortak et." ﴾32﴿ "Seni çok tespih edelim diye", ﴾33﴿ "Seni çok zikredelim diye." ﴾34﴿ "Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin." ﴾35﴿ Allah şöyle dedi: "İstediğin sana verildi ey Mûsâ!" ﴾36﴿ "Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk." ﴾37﴿

"Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik:" ﴾38﴿ "Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım." ﴾39﴿ "Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve "size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi?" diyordu. Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. (Sana baktı, büyüdün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık seni sıkı bir denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen'e gittin). Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra (peygamber olman için) takdir edilmiş bir zamanda (Tûr'a) geldin ey Mûsâ!" ﴾40﴿ "Ben seni kendim için seçtim." ﴾41﴿ "Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin." ﴾42﴿ "Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır." ﴾43﴿ "Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar." ﴾44﴿ Mûsâ ve Hârûn şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz." ﴾45﴿ Allah şöyle dedi: "Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm." ﴾46﴿ "Ona gidin ve şöyle deyin: ‘Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını (serbest bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam, doğru yola uyanlara olsun.' " ﴾47﴿ "Şüphesiz bize, azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu." ﴾48﴿ Firavun, "Sizin Rabbiniz kim, ey Mûsâ?" dedi. ﴾49﴿ Mûsâ, "Rabbimiz her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir" dedi. ﴾50﴿ Firavun, "Ya geçmiş nesillerin hali ne olacak?" dedi. ﴾51﴿

TAHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU













TAHA SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Taha Suresi Ayet Sayısı

Taha suresi 135 ayetten oluşmaktadır.