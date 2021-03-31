Rahman Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Rahman Suresi kaçıncı sayfada ve kaç ayetten oluşur?

Rahman suresi adını ilk ayetinde geçen Allah'ın sıfatlarında er-Rahmandan almaktadır. Sure uzunluğu ise 4 sayfadan oluşmaktadır.

Rahman Suresi Ne Zaman ve Nerede İndirilmiştir?

Rahman suresi Mekke döneminde indirildiği rivayet olunan surelerdendir. İniş sırası olarak da 97. sure olduğu bilinmektedir.

Rahman Suresi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayetten oluşur?

Rahman Suresi kutsal kitabımızda sıralama olarak 55. sure olarak 533. sayfada yer alır. Cüz sıralamasına göre ise 27. cüzdedir. Rahman suresi toplam olarak 4 sayfadır ve 78 ayetten oluşmaktadır.

Rahman Suresinin Konusu

Surede Allah'ın rahmetinden de sık sık bahsedilmektedir. Ayrıca Rahman suresinde Allah'ın tek oluşunu, gücünü ve nimetlerini gösterene işaretleri ve kıyamet gününde inkarcıların uğrayacakları şiddetli azap konu edilmektedir. Günahkarların o büyük günde yaşayacakları korkuyu, uğrayacakları şiddeti anlatan bir suredir.

Rahman Suresinin Fayda ve Faziletleri

Surenin faziletlerini bilenlerin okumayı hiç terk etmediği surelerdendir. Rahman suresini düzenli olarak okuyan kişi fakirlikten kolayca kurtulur. Önüne rahmet kapıları açılır. Hayır kapıları sayesinde zenginlik bu kişiye hasıl olur. Ayrıca bozuk olan sağlığına şifa bulur. Sıhhat, afiyet, bereket ve manevi huzura erer. Rahman suresi bereket kapılarını açar. Düzenli okuyan kimseler malının ve canının güvenliğinden emin olur.

Günahların affı için sure sürekli okunmalıdır. Rahman suresini çokça okuyan kişiler her iki dünyada da Allah'ın sevdiği kullar arasına girer. Birçok faydası bulunan sureyi mümkünse ezberleyerek gece ve gündüz sürekli okuyarak Rahman suresinin sırlarından faydalanmalıdır.

Kaynak: Diyanet