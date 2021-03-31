Rahman Suresi Faziletleri nelerdir? Rahman Suresi okumanın faydaları ve sırları

Rahman suresinde Allah'ın mucizeleri anlatılır. Bu surede insanoğlunun balçıktan yaratılmış olduğundan, cinlerin ise belirli bir miktarda ateşten yaratılmış olduğundan bahsedilir. Bunun yanında Allah'ın en büyük mucizelerinden biri olan Akdeniz ile Atlas Okyanusunun sularının karışmamasından da bu surede bahsedilir.

Rahman Suresi Faziletleri Nelerdir?

Rahman suresinde Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin bolluğundan, mucizelerinden ve faziletlerinden sıklıkla söz edilir. Peygamber Efendimiz bu sureyi okuyan kimselerin Allah'ın nimetine teşekkür etmiş olacağından söz etmiştir. Rahman Suresinin okunmasının faziletleri şu şekildedir;

Eğer bir kimse Rahman suresini her gün okursa o kişiye hayır kapıları açılacaktır.

Rahman suresi insanlar tarafından 70 defa okunursa, o zaman o kimseler refah ve huzura kavuşur.

Peygamber Efendimiz (sav) dediğine göre, her kim Rahman, Hadid ve Vakıa Surelerini düzenli bir şekilde okursa o kişi cennette Firdevs cenneti sakini olarak anılacaktır.

Sahabeden Bin Abbas'ın söylediklerine göre, Rahman suresini her gün okuduktan sonra fakirlikten bolluğa geçmiştir. Korkularından kurtulmuş ve mal mülk sahibi olmuştur. Rahman Suresini okuyup dileğini Allah'tan kim isterse o kişinin yaşamında istediği şeyler gerçekleşir. Ahirette ve Dünya'da Allah (cc) Rahman Suresini okuyandan razı olacaktır denir.

Rahman Suresini okuyan kişi eğer hasta ise hastalığından kurtulacaktır. Borçları varsa borçlarını biran önce öder. Hapse girdiyse hapisten çıkar. Rahman Suresinin faziletleri anlatılamayacak kadar fazladır.

Rahman Suresi Okumanın Faydaları Nelerdir?

Rahman Suresini okuyan kimseler Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükretmiş olur. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in en gözde suresinin Rahman Suresi olduğunu söylemiştir. Rahman Suresi faydaları oldukça fazladır. Bu sureyi okuyan her kim ise sıkıntılarından kurtulur. Gönül ferahlığına kavuşur. Eğer fakirse zenginliğe ulaşır. Hastaysa hastalığına şifa olur. Hapisteyse hapisten kurtulur denmiştir. Bu sebeple Rahman Suresinin okunması oldukça önemlidir

Rahman Suresi Hakkında Bilgi

Rahman Suresi, Peygamber efendimiz Mekke'de iken gelen Surelerden biridir. Bu sure içerisinde 78 adet ayet vardır. Bunun yanında sure inmiş olan 97. suredir. Kutsal kitabımız olan Kur'an- Kerim'in 530. sayfasında Rahman Suresini bulabilirsiniz. Rahman Suresi içerisinde Allah'ın insanlara ve diğer yarattıklarına vermiş olduğu nimetler anlatılmaktadır.

Rahman suresi içerisinde 31 defa Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerden hangisini yalanlayabilirsiniz? Cümlesi geçmektedir.

Rahman Suresinde insanların balçıktan yaratıldığı, cinlerin ise ateşten yaratıldığı anlatılmaktadır. Bunun yanında surede güneş ve diğer gezegenlerin de belli ölçüler dahilinde yaratıldığı anlatılmaktadır.

Rahman Suresinin 19. ve 20. ayetlerinde Allah'ın mucizelerinden biri olan Atlas Okyanusu ile Akdeniz sularının birbirine hiçbir şekilde karışmadığından da bahsedilmektedir.

Rahman Suresinde Allah'ın nimetlerini yok sayan kişilerin cehennem azabı çekeceklerinden de bahsedilir. Bunun dışında cinlerin dumansız olan bir ateşten yaratılmış olduğu da anlatılmaktadır.

Rahman Suresi Sırları Nelerdir?

Büyük bir alim olan Kelbi'nin anlattıklarına göre, Kur'an okuyan çocuklarından bir tanesi okuduğu her şeyi unutuyordu. Kelbi rüyasında boş ve temiz bir kaba Rahman Suresi, Kıyame Suresi ve Buruc Suresi ile ilgili ayetlerin yazılarak, içerisinin zemzem suyu ile doldurulup bu suyu da çocuğuna içirmesi gerektiğini gördü. Kelbi bu söylenenleri yaptıktan sonra çocuğunun Kur'an'ı çok iyi bir şekilde ezberlediğine tanık oldu.

Bunun yanında Rahman Suresi'nin 33. ve 36. ayetlerinin bir ceylan derisine yazılarak üzerinde taşınması durumunda kişilerin tüm korkularının son bulacağı da bilinmektedir.

Kaynak: Diyanet