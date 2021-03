Rahman Suresi anlamı nedir? Rahman Suresi konusu ve hakkında bilgi

Rahman suresi adını Allah'ın 99 isminden biri ola er-Rahman'dan almaktadır. Er- Rahman ismi rahmet, bereket, şefkat, bağışlama ve ihsan anlamını taşımaktadır.

Rahman Suresi Hakkında Bilgi

Rahman suresi Kuran'ı kerimin 55. suresidir. Uzun sureler arasında olan Rahman suresi 78 ayetten oluşmaktadır. Surenin Mekke'de indirildiği rivayet olunmaktadır. Kuran'ı kerimin 530. sayfasında başlayan sure 533, sayfasında sona ermektedir. Surenin toplam uzunluğu 4 sayfadır. Cüz olarak ise 27. cüzde yer almaktadır. Sure adını ilk ayetinde geçen Rahman kelimesinden almıştır. Ayrıca surenin her bölümünde ise bizlere Rahman sıfatından yani rahmet ve şefkatle bize verilen nimetlerden bahsedilir. Aynı zamanda er-Rahman rabbimizin 99 güzel isminden biri olmaktadır. Bu nedenle surenin Müslümanlar için ayrıca bir önemi bulunmaktadır.

Rahman Suresinin Anlamı Nedir?

Rahman suresinin anlamı ise bize Allah'ın kudretinden ve sunduğu rahmetlere kainattan bazı ispatlar gösterilmesidir. İnanların kıyamet gününde yaşayacakları nimetleri sureden öğrenebilmekteyiz. Ayrıca inanmayanların, günahkar kimselerin ise duyacakları şiddetli korku ve yaşayacakları korkunç azap anlatılmaktadır. Surenin okunarak yerkürenin yaratılmasından, tabiatın işleyişine kadar birçok bilgiye de ulaşılabilmektedir. Tüm bunlar ispatlarıyla bizlere açıkça surede anlatılmaktadır. Surenin ayet ayet her bir kelimesi bize ispatlar ve kıyamet gününde yaşanacaklarla doludur. Rabbimizin bize sunduğu nimetler, gücünün ve kudretinin sonsuzluğuna dair kanıtlarla dolu faziletli bir suredir.

Rahman Suresinin Konusu

Rahman suresi iki ayrı bölümden oluşur. Bu bölümden ilki Allah'ın birliğini, gücünü ve bizlere sunduğu nimetleri hakkındadır. İlk bölümde yerkürenin ve tabiatın yaratılması, bunların bizim için birer nimete dönüştürülmesi anlatılır. Allah-ü Teala'nın insana verdiği sevgiden ve değerden bahsedilir. Bizlere verilen düşünme yeteneği, okuyup anlama yeteneği gibi bizlere özel olan yeteneklerin anlatıldığı bölümdür. Mümin kullar için cennette hazırlanmış olarak bekleyen nimetlere de surede yer verilmiştir.

Ayrıca ikinci bölümde ise Rahman suresinde kıyamet günü ile de bilgilere ulaşabiliriz. Bu bölümde yeryüzünde tüm canlıların öleceği ve bir tek yerin göğün sahibi rabbimizin kalacağı aktarılır. Kıyamet gününde yaşanacaklardan bahsedilir. İkinci bölümde kıyamet gününde mümin ve münafıkların halleri anlatılmaktadır. Surede o büyük günde günahkarların yaşayacakları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Günahkarların kıyamet gününde duyacakları korku ve yaşayacakları şiddetli azapları konu edilmektedir.

Rahman Suresini Okumanın Faydaları

Rahman suresi faziletleri ile bilinen surelerdendir. Surenin taşıdığı faziletlere kavuşabilmek için her fırsatta Rahman suresini okumaya devam etmek önemlidir. Sureyi okumaya devam edenler için sırlar gizlenmektedir. Rahman suresini okuyup da fakirlikten kurtulmayan kimse yoktur. Sure hastalıklara şifadır. Okumaya devam edenler hastalıklardan, türlü dertlerden şifa bulurlar. Fakirlikten kurtulur, bolluk ve berekete kavuşurlar. Sureyi okumak günahların affı ve manevi bir huzur sağlar. Ayrıca Rahman suresini okumaya devam eden kişiler dileklerine kavuşur, ömür boyu rızık darlığı çekmez. Sureyi okumayı adet edinen kimseler korkularından emin olur.

Rahman Suresinin Sırları

Surenin sırlarına ermek için günün belli saatlerinde okumak önemlidir. Okumalar düzen içinde ve süreklilik olmalıdır. Özellikle cuma günleri okumak hayırlıdır. Sırlara ulaşabilmek için gerekli sayıda Rahman suresinin okunması önemlidir. Rahman suresini 70 kez okuyana hayır kapıları açılır, kendisi gönlü ferah ve huzurlu olur. Rızkı bollaşır. Kötülüklerden, şerden uzak huzurlu bir hayata kavuşur.

